Ďalšia pokuta pre Google?

Ako informovala agentúra Reuters, Google v súvislosti s operačným systémom Android porušuje európske antimonopolné pravidlá. Google podľa komisie obmedzuje výrobcov mobilných zariadení, operátorov mobilných sietí a tým nakoniec aj bežných ľudí okrem iného požiadavkou, aby v smartfónoch a tabletoch bol predinštalovaný vyhľadávač Google Search.

Vyšetrovanie nového prípadu je zrejme už dokončené. Brusel vytvoril panel odborníkov, ktorí majú posúdiť, či sú zistenia vyšetrovania dostatočne silné na začatie konania. Kedy sa tak stane, nie je známe, no je dosť možné, že Google dostane ďalšiu rekordnú pokutu ešte tento rok. Predchádzajúca pokuta 2,42 miliardy eur bola najvyššia, akú kedy Brusel udelil spoločnosti za zneužívanie dominantného postavenia na trhu. K novému prípadu sa Európska komisia aj Google odmietli vyjadriť.

Google, respektíve jeho materská spoločnosť Alphabet, patrí medzi najväčšie firmy na svete. Za minulý rok dosiahla tržby 90 miliárd dolárov. Dá sa preto povedať, že žiadna pokuta nie je pre Google likvidačná. Pre tieto vyšetrovania, obvinenia a pokuty však môže prísť o svoje výsostné postavenie na trhu. Samotná eurokomisárka Vestagerová minulý týždeň vyzvala firmy v celej Európskej únii, ktoré sa počínaním Google cítia poškodené, aby na firmu podali žaloby na národných súdoch.

Nová obžaloba môže Google spôsobiť ešte viac škôd. Firma Apple má na svojich produktoch svoj vlastný operačný systém, lenže Android od Google „beží“ na väčšine smartfónov ľudí v Európe. Podľa prieskumu spoločnosti Gartner má Android vo svojich mobiloch 81,7 percenta ľudí. Systém iOS používa 17,9 percenta ľudí a len 0,4 percenta užívateľov má vo svojom smartfóne iný operačný systém – napríklad Windows.

„Ak by bol Google prinútený oddeliť Google Play (obchod s aplikáciami) od svojich ostatných služieb, tak výrobcovia mobilných zariadení a operatóri mobilných sietí by mali voľnosť dať do mobilov (obchod s aplikáciami), čo chcú. To by potenciálne viedlo k zníženiu používania služieb od Google,“ uviedol pre Reuters Richard Windsor, nezávislý finančný analytik, ktorý sa zaoberá súťažou medzi najväčšími americkými a ázijskými internetovými firmami.

Podľa odborníkov z Bruselu taktika Google okrem iného zahŕňa požiadavky na výrobcov mobilných zariadení, aby do smartfónov predinštalovali vyhľadávanie Google a prehľadávač Google Chrome. Existuje pritom celý rad prehľadávačov, ktoré sú k dispozícii – Opera, Firefox či DuckDuckGo. Posledný menovaný sa napríklad snaží Google konkurovať tým, že tento vyhľadávač nesleduje a nezhromažďuje informácie o svojich užívateľoch. Za hromadenie dát všetkého druhu býva Google často kritizovaný.

Vyšetrovanie a prípadné sankcionovanie praktík Bruselom momentálne pre ľudí nič nemení. „Naším predbežným záverom, opakujem predbežným, je, že došlo k porušeniu pravidiel Európskej únie,“ podotkla eurokomisárka pre hospodársku súťaž Vestagerová. Pri ohlásení rekordnej pokuty však minulý týždeň uviedla aj to, že pokuta má stanoviť „precedens.“ Množstvo analytikov to interpretovalo tak, že Brusel sa chystá na Google zaútočiť aj v ďalších prípadoch.