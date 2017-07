Oceľ je výbušná téma, hrozia obchodné vojny

Štáty skupiny G20 sa podľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej dohodli, že do novembra budú mať podrobnú správu k problematike vývozu ocele. Verí, že to pomôže vyriešiť spory, ktoré hrozia prerásť v obchodnú vojnu.

Novembrová správa by mala podľa Merkelovej ponúknuť jasné odpovede na to, čo robiť s nadbytočnými kapacitami na výrobu ocele. Ide podľa nej o výbušnú tému, a preto bolo potrebné stanoviť jasný termín, inak by hrozili jednostranné kroky.

Sobotňajšia dohoda je reakciou na to, že Spojené štáty uvažujú v otázke obchodu s oceľou o zavedení protekcionistických opatrení. Európska únia už má pre takýto prípad pripravené odvetné opatrenia, ktoré by sa podľa nemeckého magazínu Der Spiegel mohli týkať amerických poľnohospodárskych produktov, ako je kukurica, sója alebo ryža.

Odborníci sa obávajú, aby prípadné kroky tohto typu neroztočil špirálu neustále nových a nových odvetných opatrení.