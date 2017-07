Zahraniční turisti chcú Bratislavu, domáci Liptov a Spiš

Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Cítiť to v hlavnom meste, ale aj v regiónoch. Aj typický návštevník sa mení. Bratislava, Poprad a Liptovský Mikuláš – práve sem si to vlani namierilo najviac turistov. Do bratislavského regiónu mierilo viac ako dve pätiny z nich. Ide však hlavne o ľudí zo zahraničia. U domácich turistov totiž vedie skôr Liptov a Spiš.