Diesel padol pod euro

Ceny aj okolo 97 centov za naftu svietia na najlacnejších čerpacích staniciach pri obchodných reťazcoch. Priemerné ceny sú asi o desať centov vyššie. Liter 95-oktánového benzínu sa po dvoch mesiacoch zlacňovania dá kúpiť od 1,20 eura.

Naposledy bol diesel za menej ako euro na začiatku minulého roka. Pumpári pozorujú, že ľudia pri nízkych cenách tankujú viac. „Cez víkend, ako išlo palivo pod jedno euro, hneď tankovalo viac ľudí,“ hovorí vedúca čerpacej stanice z Dolného Hričova. Odhaduje, že sa u nich pristavilo natankovať aj o 10 áut denne viac ako pri vyšších cenách.

Kto má na výber, presadne pri lacných palivách častejšie do auta na úkor autobusu či vlaku. Pri nižších cenách viac jazdí aj dôchodkyňa Alica z Modry. Mesačne minie na benzín okolo 60 eur, jazdí za dcérou, ktorej opatruje vnučku. „Ceny na pumpách sledujem pravidelne, a priznám sa, že teraz, keď sú nižšie, jazdím viac,“ hovorí. Za posledný mesiac sa jej pre nižšie ceny benzínu podarilo ušetriť 4 eurá. Aj do kúpeľov pôjde tento rok autom. „Predsa len je to pohodlnejšie ako vlakom,“ dodáva.

Zdá sa, že zlacňovaniu ešte nie je koniec. „V najbližšom týždni je možné ešte očakávať ďalší pokles cien o 2 centy,“ hovorí analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Podobná úroveň by sa potom mala udržať počas letných mesiacov. Tomčiak však predpokladá, že najvýraznejšie letné zlacnenie pohonných hmôt už máme za sebou.

Štatistiky z púmp ukazujú citlivosť niektorých vodičov na ceny. Predaj pohonných hmôt v apríli, keď ceny benzínu a nafty poskočili hore, klesol medzimesačne o tri percentá. Pri porovnaní s vlaňajškom za prvé štyri mesiace tohto roka klesol predaj palív medziročne o jedno percento. Vlani totiž bol v tomto období benzín aj o takmer 20 centov lacnejší, nafta otvárala minulý rok s priemernými cenami pod hranicou jedného eura.

Cena najpredávanejšieho benzínu Natural 95 sa podľa údajov Štatistického úradu aktuálne pohybuje v priemere okolo 1,24 eura za liter. Ceny nafty sa v priemere dostali na niečo vyše 1,06 eura za liter. Benzín a nafta tak vyjdú momentálne na liter toľko, čo koncom mája minulého roka. Ceny ropy sa vtedy odrazili od historického minima a atakovali hranicu 48 dolárov za barel. Vlani sa nízke ceny udržali celú letnú sezónu. Stúpať začali až v septembri.

Zaujímavé porovnanie vyjde pri porovnaní platov a cien palív za socializmu a teraz. V roku 1978 sa liter benzínu predával za zhruba 6,50 koruny československej, čo po zohľadnení inflácie zodpovedá teraz cene 2 eurá. Nafta stála 2 koruny československé, čo zodpovedá terajším 61 centom za liter. Priemerný plat sa vtedy pohyboval niečo vyše 2-tisíc korún československých. Z jedného platu sa tak dalo kúpiť vyše 300 litrov benzínu a 1¤000 litrov nafty. Priemerná mzda sa v súčasnosti pohybuje okolo 945 eur – teda vyše 700 eur v čistom. Z jedného platu tak možno kúpiť niečo viac ako 600 litrov benzínu a 700 litrov nafty.

Ropa je lacnejšia

Ceny na pumpách aktuálne ťahá dole ešte pokles cien ropy na trhoch v predminulom týždni. Ropa s menšími výkyvmi zlacňuje už od konca mája, keď sa ešte obchodovala na úrovni okolo 54 dolárov za barel. V súčasnosti sa pohybuje tesne pod 48 dolárov za barel. Už sa dokonca priblížila aj k hranici 44 dolárov za barel.

„V podstate existuje iba jediná premenná, ktorá ovplyvňuje cenu ropy – úspešnosť krajín produkujúcich ropu znížiť jej nadmerné zásoby,“ hovorí analytik TRIM Broker Ronald Ižip. Len čo sa im to darí, cena ropy rastie, vysvetľuje, v opačnom prípade klesá.

Krajiny v karteli OPEC dodržiavajú dohodnutú ťažbu, lebo vedia, že sa hrá o veľa. V karteli producentov ropy sú však aj takí, čo majú na obmedzenie produkcie výnimku, dodáva Ižip. Medzi nich patrí Líbya, Nigéria. Zníženie zásob ropy hatia aj Spojené štáty. Práve zvyšovanie americkej ťažby v posledných týždňoch stláčalo ceny ropy dole. Len čo sa ťažba v USA spomalila, ceny zase zamierili hore.

Američania sa hrajú s cenami

Do konca leta očakáva Tomčiak stagnovanie cien ropy okolo úrovne 50 dolárov za barel. Práve túto cenu považuje za dlhodobo udržateľnú. „Pri tejto cene sa oplatí pomaly zvyšovať ťažbu, ale naopak, je to príliš nízka cena na to, aby sa rozvíjali náročné ropné projekty,“ vysvetľuje.

Neskôr môžu ceny podľa neho rásť k hranici 60 dolárov za barel ropy. Na ceny totiž zatlačí postupný pokles svetových zásob čierneho zlata, vysvetľuje. Výraznejšie zdraženie však neočakáva. „Vyššia cena by spôsobila väčšiu aktivitu amerických producentov ropy,“ hovorí. Tí majú totiž podľa neho stále pomerne vysoké voľné kapacity.

Cena je udržateľná, pokiaľ je vyššia ako priemerné výrobné náklady, čo stále platí, dopĺňa Ižip. „Preto v prípade, že dohoda krajín neprinesie svoj efekt, môže zostať nízko po veľmi dlhú dobu,“ hovorí. To by síce podľa neho bolo dobre pre spotrebiteľov, no utrpeli by dlhodobé investície do infraštruktúry.

Cenám ropy nepomáhajú ani množiace sa pochybnosti o efektívnosti priškrcovania ťažby zo strany OPEC, vysvetľuje analytik českej spoločnosti NextFinance Jiří Cihlář. Júlové stretnutie jeho členov by podľa Cihlářa mohlo priniesť „ešte väčšie utiahnutie ropných kohútikov“. Ropným šejkom by však poradil hlasovať proti. Dohoda o obmedzovaní ťažby, ktorú nedodržujú všetci členovia kartelu, je podľa neho „nanič“. „No a po druhé, krajiny kartelu OPEC by obmedzením produkcie len ďalej otvárali trh americkým ropným ťažiarom,“ hovorí.

Lacná ropa zatlačila na ceny aj na českých pumpách. Tie sa podľa Cihlářa dostali pod 30 českých korún za liter benzínu a 29 českých korún za liter nafty. Počíta sa s ďalším zlacňovaním o 30 až 50 halierov – teda o 1 až 2 centy. Liter benzínu tak u našich českých susedov vyjde približne o 10 centov lacnejšie. Nafta je u nás zase o 3 centy lacnejšia. Extrémne lacný je benzín aj v Spojených štátoch, upozorňuje Cihlář – jeho ceny sú najnižšie od roku 2005. Vidí za tým tamojší rast zásob ropy. „Počet ropných vrtov v USA poskočil na trojročné maximum,“ hovorí.

Medvedí trh?

„Trhoví hráči sú čoraz skeptickejší, že zásoby ropy vo svete by mohli začať rýchlo klesať,“ hovorí analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Rast ťažby v USA, ale aj produkcia Líbye a Nigérie totiž stále rastú, dodáva.

Tieto dve africké krajiny ako členovia kartelu dostali výnimku, pretože ich produkcia v čase uzatvárania dohody bola na rekordne nízkej úrovni, vysvetľuje. Boli za tým politické nepokoje v tom čase. „Ťažba v Líbyi a Nigérii sa medzitým rýchlo obnovila, rýchlejšie, ako čakal samotný OPEC,“ hovorí Pánis. Ich produkcia spolu s tou americkou podľa neho „maže snahy OPEC-u spolu s Ruskom o návrat svetových zásob k dlhodobému priemeru“. Len čo príde k poklesu zásob čiernej komodity, ceny ropy sa podľa neho môžu „odraziť vyššie smerom k 50 dolárom“.

V súčasnosti je trh až príliš vystresovaný z toho, že zásoby komodity by nemuseli klesať, vysvetľuje Pánis. Pri cenách ropy sa tak už podľa neho dá hovoriť o medveďom trhu. Ceny ropy totiž od tohtoročných maxím klesli už o vyše pätinu, vysvetľuje. Medvedí trh je charakterizovaný pesimizmom, poklesom cien a neochotou investovať.

Podľa Ižipa sa však o medveďom trhu dá pri rope hovoriť už od vzniku finančnej krízy. Slabší ekonomický rast a nižší dopyt po energiách si vyžiadal svoju daň v prílišných produkčných kapacitách, vysvetľuje. Tie sa v súčasnosti už prečisťujú, dodáva.

Tempo rastu dopytu po rope sa v posledných rokoch spomalilo, upozorňuje, hoci stále rastie spolu so zvyšovaním populácie. „Ak by sa opäť objavila finančná kríza, súčasné nerovnováhy by sa ešte viac zvýraznili,“ hovorí. V súčasnosti však už prebieha proces vyrovnávania dopytu s ponukou, vysvetľuje, čo skôr či neskôr opäť vyženie ceny vyššie.