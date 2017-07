Protiruské sankcie môžu pribrzdiť plynovody NordStream 2 a TurkStream

Možné nové sankcie Spojených štátov voči Rusku by mohli oneskoriť niektoré projekty ruského plynárenského gigantu Gazprom, vrátane plynovodov Nord Stream 2 a Turkish Stream. Uviedla to v pondelok ruská firma.

„Hrozba uvalenia sankcií USA môže mať za následok meškanie alebo iné narušenie projektov skupiny či zabránenie ich dokončeniu,“ uviedol Gazprom vo svojej brožúre vydanej pre nadchádzajúcu emisiu eurobondov. Ťažkostiam môžu podľa firmy čeliť hlavne projekty vývozných plynovodov a projekty ťažby ropy z hlbinných vôd, arktických vôd alebo bridlíc v Rusku aj inde na svete, napísala agentúra Reuters.

Podľa denníka Financial Times (FT) niektorí predstavitelia európskych energetických spoločností požadujú, aby USA zrušili svoju hrozbu sankcií zameranú na navrhovaný projekt ruského plynovodu, a označili hrozbu za neprijateľnú. Generálna riaditeľka francúzskej energetickej firmy Engie Isabelle Kocherová povedala FT, že dúfa, že predstavitelia EÚ využili summit krajín G20 v Hamburgu, aby povedali vláde a prezidentovi USA, do akej miery je tento nápad nepochopiteľný.

Engie, Royal Dutch Shell, rakúska OMV a nemecké Uniper a Wintershall sa dohodli, že budú financovať polovicu nákladov na výstavbu plynovodu Nord Stream 2, ktorý stavia Gazprom medzi Ruskom a Nemeckom. Celkové náklady majú predstavovať 9,5 miliardy eur.

Zástancovia projektu tvrdia, že je dôležitý pre zabezpečenie budúcich dodávok plynu do EÚ. Minulý mesiac však budúcnosť bola zneistená, keď americký Senát odhlasoval, že súčasťou nových sankcií budú aj plynovody. Návrh však musí schváliť ešte Snemovňa reprezentantov. Niektorí európski predstavitelia sa domnievajú, že je to snaha podporiť vývoz amerického skvapalneného zemného plynu do Európy obmedzením dodávok z Ruska. Gazprom má teraz na dodávkach plynu do Európy podiel 34 percent.

Podľa Kocherovej sú americké sankcie voči tomuto projektu zásahom do európskych záležitostí, ktorý nie je prijateľný. Upozornila, že projekt nie je v USA, jeho súčasťou nie je žiadna firma z USA a nie je v dolároch. Generálny riaditeľ Uniperu Klaus Schäfer dodal, že navrhované sankcie projekt politizujú.

Proti projektu sú aj niektoré štáty východnej a strednej Európy. Tvrdia, že projekt zvýši energetickú závislosť Európy na Rusku a bude využívaný ako politický nástroj k poškodeniu Ukrajiny, cez ktorú vedie terajší plynovod z Ruska do EÚ.