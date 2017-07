Obmedzenia na D1 pri Bratislave sa tak skoro neskončia

Búranie mostov a rozširovanie diaľnice spravia z diaľnice D1 z Bratislavy do Trnavy na najbližšie roky stavenisko. Aktuálne sú obmedzenia pri Senci, kde sa stavia nový most. Dopravná situácia pri hlavnom meste na diaľnici D1 sa však neprestane komplikovať ani po dostavbe križovatky Blatné. Krátko po jej dokončení sa začne výstavba ďalšej križovatky Triblavina, ktorá je ešte bližšie k Bratislave ako aktuálne vznikajúce Blatné. Križovatka Triblavina mešká a podľa pôvodných plánov mala byť už v prevádzke.

Práce na stavbe nenapredujú tak, akoby podľa plánov mali. "Práce na križovatke aktuálne prebiehajú v severnej časti, kde sa kompletizuje vozovka na okružných križovatkách a komunikácii II. triedy. V prípade, že bude do konca roka právoplatné rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, práce na telese diaľnice D1 a vetvách križovatky sa začnú spolu s presmerovaním dopravy, a to začiatkom roka 2018,“ povedala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Práce pri Blatnom sú v polovici

Práce na diaľnici si s najväčšou pravdepodobnosťou vyžiadajú ďalšie obmedzenia dopravy. Od začiatku apríla tohto roku musia vodiči počítať s výraznými obmedzeniami neďaleko Senca kvôli výstavbe križovatky Blatné. Namiesto šiestich dočasných pruhov je doprava vedená len v jednej časti diaľnice v štyroch pruhoch. Práce sú v súčasnosti v polovici. Celá križovatka má byť podľa plánov odovzdaná v decembri 2017.

Výstavba danej križovatky je súčasťou rozširovania diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou na plnohodnotnú diaľnicu s odstavnými pruhmi. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ju zo štátneho rozpočtu začala budovať už v apríli 2015. NDS na svojej internetovej stránke stále informuje o tom, že križovatka bude hotová v apríli roka 2017…

NDS žiada vypustiť z územného plánu BSK určené kategórie diaľnice D1 a kolektoru, čo je nad rámec rozpracovanosti územného plánu. Michaela Michalová, hovorkyňa NDS

Výstavbu však spomalilo rozhodnutie o zmene koncepcie rozširovania samotnej diaľnice. Kým pôvodné plány hovorili o šesťpruhovom usporiadaní s jednosmernými dvojpruhovými jednosmernými cestami po oboch stranách diaľnice, tzv. kolektormi, štát zmenil plány. Z nového projektu vypadli kolektorové pásy, ktoré by podľa odborníkov napáchali viac škody ako úžitku. Namiesto nich bude mať diaľnica až osem jazdných pruhov s odstavnými pruhmi od Bratislavy až po križovatku Blatné pri Senci.

Rozšíri sa 34 km diaľnice, zbúra sa 20 mostov

Rozširovanie dočasnej diaľnice D1 na plnohodnotnú diaľnicu by malo byť jednou z priorít aktuálnej vlády. Rozširovanie 34 kilometrov diaľnice si vyžiada stovky miliónov eur, pričom bude potrebné zbúrať viac ako 20 mostov vedúcich ponad existujúcu diaľnicu. V súčasnosti vodiči jazdia po dočasnej diaľnici bez odstavných pruhov, vďaka čomu najmä v dopravných špičkách vznikajú kolízne situácie. Peniaze na rozšírenie D1 z Bratislavy do Trnavy však v súčasnosti v štátnej kase vyčlenené nie sú. Vláda chce uvoľnením ústavnej dlhovej brzdy získať na diaľnice 5 až 6 miliárd eur, pričom časťou z týchto peňazí môže byť financované aj rozširovanie diaľnice bez odstavných pruhov.

Len 1,8 kilometra od križovatky Triblavina smerom k Bratislave má vyrásť ďalšia križovatka diaľnice D1 a nultého obchvatu hlavného mesta, diaľnice D4. Túto vzdialenosť automobil idúci rýchlosťou 100 km/h prejde približne za jednu minútu. Ak by sa v tejto oblasti napájali na diaľnicu ešte aj vozidlá idú po kolektoroch, vznikali by kolízne situácie medzi dvoma veľkými križovatkami tesne pred vstupom do hlavného mesta.

Štát preto musí pred dokončením križovatky zmeniť projekt križovatky. "Pre križovatku Triblavina je vydané rozhodnutie ministra životného prostredia k rozkladom OZ Triblavina podaným voči rozhodnutiu ministerstva životného prostredia k navrhovaným zmenám. Keď bude rozhodnutie právoplatné, bude podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením, po vydaní a správoplatnení zmeny stavby pred dokončením stavby sa bude pokračovať v stavebných prácach na telese diaľnice a vetvách križovatky Triblavina,“ dodáva Michalová.

Spor o kolektory rozlúskne Érsek

S kolektormi však počíta aj územný plán Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). "Rozšírenie diaľnice D1 na osempruh je navrhnuté v dopravnom koridore vymedzenom územným plánom BSK. BSK aktuálne zabezpečuje Zmeny a doplnky územného plánu kraja. NDS žiadala vypustiť z územného plánu BSK určenie kategórie diaľnice D1 a kolektoru, čo je nad rámec rozpracovanosti územného plánu. Nakoľko BSK toto stanovisko NDS neakceptoval, rozhodovacím orgánom bude Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,“ dodáva Michalová. Rezort dopravy vedie minister Árpád Érsek (Most – Híd), ktorý tak bude musieť rozhodnúť.

Na potrebe odstránenia kolektorových pásov z projektu rozširovania diaľnice a aj samotnej križovatky Triblavina sa zhodujú experti. Ľubomír Palčák, šéf Výskumného ústavu dopravného, v rozhovore pre Pravdu v marci uviedol, že mnohí sa mylne domnievajú, že kolektory zlepšia dopravnú situáciu na vstupe do Bratislavy. Podľa neho je v súčasnosti nevyhnuté prioritne realizovať rozširovanie diaľnice na plnohodnotný osempruh.

Martin Bakoš, šéf projektantskej spoločnosti Amberg Engineering, si tiež myslí, že v prípade problémov by sa ako prvé zapchali práve kolektory. Obaja sa zhodujú na tom, že namiesto kolektorov by štát mal pristúpiť k zvýšeniu kapacity už existujúcej dopravnej siete. Riešenie vidia napríklad v rozšírení Starej seneckej cesty na štvorpruh.