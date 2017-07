Otestujte si sedadlá do vlakov. Máte možnosť v Bratislave a Košiciach

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) dá cestujúcim otestovať sedadlá do vlakov. Tí si ich môžu prezrieť, vyskúšať a vyjadriť svoj názor od 11. júla pred Zákazníckym centrom ZSSK na Hlavnej stanici v Bratislave a od 25. júla do 4. augusta na stanici v Košiciach od 7. do 19. hodiny.