Ovocinárom má pomôcť prežiť kritické situácie rizikový fond

Na stretnutí ovocinárov s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou vo Veselom pri Piešťanoch to povedal predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga. Ministerstvo chce podľa Matečnej už na jeseň predstaviť, ako by fungovanie fondu mohlo vyzerať.

Ovocinári sú podľa Vargu pripravení prispievať do fondu istou čiastkou podľa výmer svojich sadov, ďalej určitou čiastkou z tržieb, ale aj zo štátnych dotácií. Ministerstvo predpokladá, že do fondu by prispievali aj poisťovne a štát. Takýto fond by mal pomôcť poľnohospodárom prežiť v najkritickejších situáciách. Ovocinári sa však nebudú môcť spoliehať len na peniaze z tohto zdroja.

„Najlepšie peniaze sú peniaze z tržieb, nie z nejakých dotácií. My by sme uvítali väčšiu podporu projektu školského ovocia, teda ovocia pre deti. Ďalej aj podporu výsadby nových sadov,“ povedal Varga. S ministerkou Gabrielou Matečnou sa v sadoch spoločnosti Plantex Veselé zišli ovocinári z celého Slovenska. Priblížili jej straty, ktoré im už druhý rok spôsobili jarné mrazy. Tie ovocinárov pripravili o približne 30 percent úrody jahôd a 30 až 70 percent úrody ostatného ovocia. Za zvýšením cien podľa Vargu nie sú mrazy na Slovensku, ale to, že mrazy ničili úrodu aj v Poľsku a ďalších krajinách, ktoré sú významnými producentmi ovocia.

Ovocinári na Slovensku majú aj ďalší problém, chýba im inštitút sezónneho pracovníka, ktorý by bol špeciálne upravený pre potreby poľnohospodárstva.