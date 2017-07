Slovensko chystá rozšírenie pomoci pre zaostalé regióny

Miera nezamestnanosti na Slovensku tento rok v máji dosiahla historické minimum 7,35 percenta, v krajine ale pretrvávajú značné regionálne rozdiely. Dvojcifernú mieru nezamestnanosti hlásila takmer tretina okresov, a to na strednom a východnom Slovenskom.

Program pomoci ekonomicky zaostávajúcim regiónov spustila predchádzajúca jednofarebná vláda premiéra Roberta Fica. Po pripravovanej zmene pravidiel sa k existujúcim 12 z celkového počtu 79 okresov, ktoré boli pôvodne zaradené do programu pomoci, pridá niekoľko ďalších okresov. Podľa predlohy sa totiž okrem iného zmiernia kritériá na zaradenie regiónov do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Štát by toto opatrenie malo vyjsť v najbližších piatich rokoch na viac ako 16 miliónov eur.

Niektorí predstavitelia samosprávy už skôr upozornili, že existujúce rozvojové programy pomoci regiónom sa rozbiehajú pomaly. Projekty počítajú napríklad s podporou vzniku nových firiem alebo s rozšírením existujúcich podnikov v oblasti priemyslu, energetiky a služieb, či s podporou projektov zameraných na poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

Od opatrenia si štát sľubuje vytváranie pracovných miest pre skupiny nezamestnaných, ktorí si horšie hľadajú prácu, ako napríklad staršie osoby, osoby s nízkou kvalifikáciou alebo príslušníci početnej rómskej menšiny.

Fico už skôr oznámil, že štát pripraví aj príspevky pre ľudí, ktorí sa rozhodnú sťahovať za prácou. Štát chce tiež podporiť výstavbu nájomných bytov v regiónoch s dostatkom pracovných príležitostí. Nízku nezamestnanosť majú na Slovensku najmä regióny na západe a juhu krajiny, ktoré v minulosti získali väčšie investície prevažne zahraničných firiem. Naposledy sa napríklad britská automobilka Jaguar Land Rover rozhodla postaviť svoju novú továreň pri Nitre zhruba 90 kilometrov od Bratislavy.