V Trnave vznikne regionálne logistické centrum odevného reťazca C&A

Nadnárodný odevný reťazec C&A vybuduje v Trnave nové logistické a distribučné centrum, ktoré bude od roku 2019 zásobovať všetky jeho pobočky v deviatich krajinách strednej a východnej Európy. Oznámila to v utorok firma vo svojej tlačovej správe. Dodala, že na Slovensku by tak malo vzniknúť zhruba 180 nových pracovných miest.

C&A v súčasnosti prevádzkuje dve logistické a distribučné centrá pre strednú a východnú Európu, a to v rakúskom meste Enns a v Novom Meste nad Váhom na Slovensku. Tieto distribučné centrá zásobujú pobočky v Rakúsku, Chorvátsku, Rumunsku, Slovinsku, Srbsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Ani jedno z nich však podľa firmy nespĺňa nové požiadavky na veľkosť a infraštruktúru.

Centrum v Novom Meste nad Váhom v súčasnosti zamestnáva 171 ľudí, fungovať bude až do spustenia plnej prevádzky strediska v Trnave plánovaného na jar 2019. Firma chce čo najviac pracovníkov presvedčiť, aby sa do nového centra vzdialeného približne 60 kilometrov presunuli. Celkovo by v trnavskom centre malo pracovať okolo 350 ľudí.

Po spustení prevádzky nového strediska bude uzavreté tiež centrum v Ennse, ktoré zamestnáva 215 ľudí.