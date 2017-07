Nemci sa chystajú chrániť strategické podniky

Nemecká vláda chce chrániť firmy pred akvizíciami zo strany zahraničných podnikov. Týka sa to firiem, ktoré sú považované za strategické.

Plány, ako uľahčiť intervencie na zastavenie predaja týchto spoločností zahraničným vlastníkom má kabinet prerokovať na svojom stredajšom zasadnutí, informoval denník Süddeutsche Zeitung.

Denník získal kópiu nových opatrení, ktoré navrhuje ministerstvo hospodárstva. Podľa nich by vláda mohla zablokovať prevzatie nemeckého podniku v prípade, že by to mohlo ohroziť kľúčovú infraštruktúru.

Tento krok je podľa denníka reakciou na prevzatie firmy Kuka čínskym výrobcom domácich spotrebičov Midea. Kuka je producentom priemyselných robotov a riešení automatizácie výroby. Akvizícia vyvolala obavy, že Čína získa kontrolu nad dôležitými technológiami, zatiaľ čo svoje vlastné firmy pred zahraničnými chráni.

Nemecké ministerstvo hospodárstva tento rok už odvolalo súhlas s prevzatím technologickej firmy Aixtron čínskym fondom Fujian Grand Chip Investment Fund (FGC). Svoj krok odôvodnilo obavami o bezpečnosť.