Prečo sady rodia málo ovocia

Slovensko by mohlo byť ovocinárskym rajom Európy, svoj potenciál však krajina hriešne nevyužíva. Bolo by príliš zjednodušujúce zvaliť vinu za výpadok produkcie na počasie a dve po sebe idúce mrazivé jari v roku 2016 a 2017. Ovocinári priemerne ročne vyrobia 55-tisíc ton ovocia, len jednu tretinu z toho, čo skonzumujeme. Tohto roku to bude len 30-tisíc ton.