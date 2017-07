V súboji o bankárov z Británie vedie Frankfurt

Nemecký Frankfurt nad Mohanom zatiaľ víťazí v boji o tisícky pracovných miest v bankovom sektore, ktoré budú po odchode Británie z Európskej únie presunuté do nových centier bánk v EÚ.

Nemecko si pre svoju centrálu v EÚ, ktorá im má zabezpečiť pretrvávajúce napojenie na jednotný trh, vybrali Standard Chartered, Nomura Holdings a Daiwa Securities Group, píše agentúra Bloomberg.

Podľa zdrojov rovnaký krok zvažujú aj banky Citigroup, Goldman Sachs Group a Morgan Stanley. Záujem o bankárov z Británie má aj Paríž. Najväčšou nefrancúzskou bankou, ktorá sa rozhodla vybrať si pre európsku centrálu konkurenčný Paríž, je HSBC Holdings.

Podľa ekonomického inštitútu Bruegel by Londýn po brexite mohol prísť až o 10 000 pracovných miest v bankovníctve a 20 000 vo finančných službách a klienti by mohli presunúť z Británie až 1,8 bilióna eur. To bude mať veľký negatívny vplyv na Britániu, pretože financie a s nimi súvisiace služby prinášajú krajine ročne 190 miliárd libier, čo predstavuje 12 percent britskej ekonomiky.