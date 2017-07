Čína leje peniaze do zahraničných prístavov

Čína s cieľom rozšíriť svoju pôsobnosť ako námorná mocnosť výrazne zvyšuje svoje investície do prístavov v zahraničí. Za posledný rok zdvojnásobila investície do prístavných projektov na viac ako 20 miliárd dolárov a snaží sa presadiť plány na otvorenie nových námorných trás cez severný polárny kruh, píše na svojich stránkach denník Financial Times.

Štúdia londýnskej investičnej banky Grisons Peak ukázala, že čínske spoločnosti za rok do konca júna 2017 oznámili plány na kúpu alebo investície do deviatich prístavov v zahraničí. Celková hodnota týchto projektov je 20,1 miliardy USD. Navyše čínske firmy vedú rokovania o investíciách do niekoľkých ďalších prístavov, hodnota týchto prípadných investícií ale nie je známa. Za rok do konca júna 2016 čínske firmy podľa FT investovali do prístavných projektov zhruba 9,97 miliardy USD.

Čínske investície sa sústreďujú hlavne na prístavy v oblasti okolo troch hlavných námorných trás, ktoré prepájajú Áziu s inými krajinami a Peking ich v júni označil za dôležité pre úspech jeho snahy vytvoriť novú Hodvábnu cestu pod názvom One Belt, One Road (jedno pásmo, jedna cesta).

Podľa novo oznámených investícií je vidieť, ako je pre Čínu dôležitá trasa, ktorá vedie k Indickému oceánu a ďalej do Stredozemného mora. Medzi novými projektmi tak sú projekty v Malajzii či Indonézii.

Čína sa tiež silne zaujíma o námornú trasu do Európy cez Arktický oceán. Táto trasa by prípadne mohla skrátiť cestu do Európy o niekoľko dní. Jedným z plánovaných projektov je nový prístav v ruskom Archangeľsku pri Bielom mori a odtiaľ výstavba železnice ďalej na Sibír. Čínski investori sa zaujímajú aj o prístavy v Litve, Nórsku či na Islande.

Niektoré čínske investície však vyvolávajú otázku, či Peking pod zámienkou presadzovania obchodu skôr nepresadzuje nezverejnené strategické zámery, povedal FT riaditeľ Centra pre stratégiu a medzinárodné štúdie Jonathan Hillman.

„Strategicky, vlastníctvo prístavu otvára dvere nekomerčným aktivitám, ako zhromažďovanie vojenských síl a získavanie tajných informácií,“ upozornil Hillman.