Prekliatie Mochoviec

Za prvé dva bloky Mochoviec bol na konci 90. rokov účet 56 miliárd slovenských korún (takmer 1,9 miliardy eur) a navyše sa minulo okolo desať miliárd korún. Tretí a štvrtý blok mal podľa odhadov z roku 2008 stáť 2,8 miliardy eur, teraz sa ešte stále dokončujú, a rozpočet je už 5,4 miliardy eur.

Dostavbu mal v elektrárňach, kde má štát 34 percent akcií, na starosti Enel Produzione. Enel je momentálne na odchode zo Slovenska, ale podmienkou je, aby najprv dokončil Mochovce.

Polícia predraženie Mochoviec rieši už takmer dva roky. Podľa niekdajšieho manažéra elektrární, ktorý si neželal byť menovaný, sa rozpočet vedome navyšoval, ale vraj tak, aby nemohol byť nikto obvinený. „Keď príde nezávislá kontrola hoci aj z Marsu, tak nepríde na to. Všetky obstarávania sú v poriadku,“ povedal pre Pravdu.

Prokuratúra a polícia spustili vyšetrovanie na jeseň 2015 vzhľadom na závažné zistenia Najvyššieho kontrolného úradu. Ten vykonal od decembra 2014 do apríla 2015 kontrolu v Slovenských elektrárňach. Čo presne úrad zistil, je stále tajné.

„V trestnom konaní súvisiacom s dostavbou 3. a 4. bloku JE v Mochovciach, ako aj v trestnom konaní vo vzťahu k zločinu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie Slovenských elektrární, prebiehajú kontinuálne vyšetrovacie úkony,“ povedal aktuálne hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl. Ďalší procesný postup určí vyšetrovateľ až po vykonaní a analýze týchto úkonov, vysvetlil. Polícia tak zatiaľ nemôže podľa neho poskytnúť žiadne bližšie informácie.

Slovenské elektrárne podozrenia odmietajú. „Tvrdenia o umelom predražovaní projektu sú nepodložené a ničím nepreukázané,“ povedal ich hovorca Miroslav Šarišský. K zvyšovaniu rozpočtov dochádza podľa neho na všetkých aktuálnych projektoch jadrových elektrární v Európe aj Spojených štátoch. Je za tým kombinácia mnohých faktorov, technických, administratívnych aj organizačných, vysvetľuje. „Každá stavba jadrovej elektrárne je mimoriadne zložitá, podieľajú sa na nej tisíce vysokokvalifi­kovaných pracovníkov a stovky dodávateľských firiem,“ hovorí Šarišský. Práve ich zladenie nie je jednoduché, dodáva. Výstavbu predlžujú podľa neho aj nepredvídateľné úpravy a modifikácie, ktoré je potrebné počas projektu realizovať.

Až po spustení dvoch rozostavaných blokov začne prevádzkovateľ platiť odvody do jadrového fondu. Navyše projekt už päť rokov mešká. A stojí takmer raz toľko. Dostavba tretieho a štvrtého bloku sa začala v roku 2008. Mochovce mali byť úplne dostavané ešte v roku 2012 za takmer o polovicu nižšiu sumu – 2,8 miliardy eur. Časový harmonogram sa od roku 2013 takmer každoročne posúval, najnovší termín hovorí o roku 2018 pre tretí blok, a roku 2019 pre štvrtý. Rástol aj rozpočet. V súčasnosti sa zastavil na sume 5,4 miliardy eur.

Razie takmer každý rok

V decembri 2014 sa začala v Slovenských elektrárňach kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), skončila sa v apríli nasledujúci rok. Posvietiť si vtedy mali na navyšujúci sa rozpočet Mochoviec. Utajované zistenia kontrolórov odštartovali vyšetrovanie polície a prokuratúry. Polícia prešetrovala aj prinízku cenu za Slovenské elektrárne počas ich privatizácie. Rovnako sa kontrolovali vtedy zmluvy okolo privatizácie vodnej elektrárne Gabčíkovo. V lete 2015 si policajti po razii odviezli z elektrárne vrecia dokumentov.

Vlani v lete bola v elektrárňach znova razia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Policajti zadržali účtovné doklady v Atómových elektrárňach v Mochovciach. Týkať sa mali dodávateľov, ktorí sa podieľajú na ich dostavbe. Začalo sa vyšetrovanie, ktoré stále trvá. Hoci zatiaľ nič nedokázalo a množia sa len podozrenia.

Polícia vedie trestné konanie voči šiestim ľuďom v súvislosti s privatizáciou elektrární. Z nich piati sú obvinení z obzvlášť závažného trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Jeden zo zločinu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.

Nafúknutý rozpočet

Dostavba tretieho a štvrtého bloku elektrárne sa začala v roku 2008 s rozpočtom 2,8 miliardy eur. Dokončené mali byť podľa sľubov Enelu v roku 2012. Najneskôr však začiatkom roku 2013, keď mala byť spustená skúšobná prevádzka.

V roku 2013, keď už mali pôvodne Mochovce vyrábať prvé megawatthodiny, prišlo k posunutiu termínu dostavby. Slovenské elektrárne už predtým avizovali, že termín sa posunie o dva roky – malo ísť o jediné odloženie, teda najneskôr na rok 2015. Tretí blok mal byť dokončený už v roku 2014, štvrtý rok nato. Nafukoval sa aj rozpočet, na 3,8 miliardy eur.

Hneď rok nato však bolo všetko inak. Výstavba mešká, peniaze nestačia. Tretí blok mal byť podľa vtedajších plánov hotový vlani a štvrtý v tomto roku. V podstate sme už mali svietiť megawattmi z Mochoviec. K rozpočtu sa prirátava ďalších 800 miliónov eur. Dostavba má tak vyjsť na 4,6 miliardy eur. Elektrárne argumentujú haváriou v japonskej jadrovej elektrárni Fukušima v roku 2011. Práve kvôli tomu treba ďalšie milióny na zvýšenie bezpečnosti blokov.

Vlani sa opäť navyšoval rozpočet a dostavba mala vyjsť „konečných“ 5,1 miliardy eur. Na jeseň tohto roka mal byť dokončený tretí blok, rok nato štvrtý.

No tento rok je však zas všetko inak. Dostavba mešká už päť rokov. Na začiatok spúšťania tretieho bloku si počkáme do konca februára 2018, štvrtý má byť spustený rok nato. Do rozpočtu pribudli ďalšie tri milióny eur. Dostavba tak má vyjsť na 5,4 miliardy. Dohliada na ňu stále talianska spoločnosť Enel. K máju tohto roka je stav dokončenia tretieho bloku 95,1 percenta, štvrtého 83,2 percenta.

Taliansky akcionár sa pred tromi rokmi rozhodol, že sa zbaví svojich akcií v Slovenských elektrárňach. Predával ich však za takmer o sto miliónov eur nižšiu cenu, ako keď ich kupoval. V roku 2006 zaplatil Enel za 66 percent akcií 840 miliónov eur.

Záujem malo päť investorov, medzi nimi aj český Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorý nakoniec akcie získal. Akcie sa predávajú vo dvoch fázach – v prvej získal EPH polovicu 66-percentného podielu Enelu. Po dostavbe Mochoviec môže prísť k predaju druhej polovice. Štát si totiž ako 34-percentný vlastník akcií elektrární dal vtedy túto podmienku. Vláda vtedy uvažovala aj o odkúpení akcií, no rozpočet to nedovolil. Podarilo sa jej však získať opciu na 17 percent akcií. Môže ju uplatniť do polroka po dostavbe Mochoviec. V takom prípade by Slovensko bolo 51-percentným vlastníkom Slovenských elektrární.