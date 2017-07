Z bratislavského letiska budú častejšie lietať do Skopje a Kyjeva

Od augusta spoločnosť Wizz Air taktiež zvýši počet letov do Kyjeva. Z dvoch letov na štyri v týždni. „Od leta budúceho roka dokonca vzrastie frekvencia leteckých spojení s ukrajinským hlavným mestom až na päť letov týždenne,“ dodala Ševčíková.

Wizz Air je so šiestimi pravidelnými linkami druhým najväčším leteckým dopravcom z Bratislavy. Okrem Skopje a Kyjeva zabezpečuje i lety do Klužu-Napoca v Rumunsku, do Tuzly v Bosne a Hercegovine, do Sofie v Bulharsku, do poľskej Varšavy a spiatočné lety z nich do Bratislavy.