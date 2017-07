Dovolenku v Egypte zrušil jeden Slovák

Je tam bezpečne? Otázka, na ktorú musia aj slovenské cestovné kancelárie aktuálne viac odpovedať. Ľudia sa viac pýtajú, zájazdy však zatiaľ nerušia. Oddych v krajine pyramíd si po piatkovom teroristickom útoku rozmyslel do včerajšieho popoludnia jeden Slovák.

Pre nízke ceny letných dovoleniek Egypt aj naďalej patrí k skokanom tohtoročnej letnej sezóny. Zdá sa, že útok šialenca s nožom štatistikami turizmu zatiaľ nezamáva. Útočník ubodal dve Nemky a zranil štyri ďalšie turistky, z toho jednu Češku. Na pláž sa dostal tak, že si kúpil vstupenku na jeden deň. Úrady v reakcii na útok takéto vstupenky zakázali a na plážach by mali byť len hoteloví hostia.

„K dnešnému dňu registrujeme na GS SACKA len jednu požiadavku na zmenu destinácie, alebo vrátenie peňazí,“ povedal k situácii okolo Egyptu Stanislav Macko, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr. V minulom roku navštívilo Egypt 12-tisíc Slovákov a aktuálne cestovné kancelárie hlásia zvýšený záujem turistov zo Slovenska.

"Záujem o dovolenky v Egypte je výrazne vyšší ako v rovnakom období minulého roka. Na prvých osem mesiacov roka 2017 Pelikan.sk predal dvakrát viac zájazdov ako v roku 2016. Priemerná cena týždňovej all inclusive dovolenky v Egypte v minulom roku bola 458 eur, kým v aktuálnom roku je priemerná cena rovnakej dovolenky 440 eur.

„Zaujímavosťou je, že naši klienti rezervujú dovolenku v Egypte výhradne so službami all inclusive,“ uviedol marketingový špecialista spoločnosti Pelikán Patrik Vas.

V Egypte sa len pred pár dňami skončil trojmesačný výnimočný stav. Ten bol vyhlásený 9. apríla 2017 po teroristických útokoch proti koptským kostolom v mestách Tanta a Alexandria. Počas omší slávených v Kvetnú nedeľu odpálili teroristi islamského štátu bomby priamo v dave veriacich ľudí.

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí zaradilo Egypt do druhého rizikového stupňa zo štyroch a turistom odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí. Vyhýbať sa v Egypte nebezpečným miestam a individuálnej turistike radia aj cestovné kancelárie.

„V prvom rade by som dovolenkárom odporučil rešpektovať pokyny bezpečnostných orgánov a zdržiavať sa v objektoch, do ktorých si zakúpili dovolenku,“ povedal Macko.

Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča v Egypte cestovať do oblastí severného Sinaja, kde okrem výnimočného stavu platí aj zákaz nočného vychádzania. Dlhodobo rizikové je aj západné územie hraničiace s nepokojnou Líbyou a turisti majú obmedzený pohyb na západe a juhu krajiny. Konkrétne ide o oblasti Líbyjskej, Západnej a Bielej púšte.

Aj v turisticky obľúbených centrách si musia ľudia zvyknúť na všadeprítomných vojakov a policajtov. Napriek tomu sa aj v tomto roku do Egypta vyberú tisícky Slovákov.

„Len v Egypte môžem mať all inclusive dovolenku v 5-hviezdičkovom hoteli za 440 eur. Navyše v turistických rezortoch je relatívne bezpečne a náhodný teroristický útok ma môže zastihnúť aj v západnej Európe. Na rušenie dovolenky v Egypte teda nevidím žiadny dôvod,“ povedal učiteľ anglického jazyka Radovan Sventek zo Žiliny. Ten na dovolenku k Červenému moru letí už začiatkom budúceho týždňa.

Motív posledného útoku v Egypte vyšetruje polícia. Podľa agentúry AP útočník cielene útočil na zahraničné turistky a na prítomných Egypťanov kričal, aby mu išli z cesty, pretože ich chce ušetriť. Mimo turistických centier sú v krajine faraónov bežné strety polície a civilistov.

Posledný konflikt sa odohral včera v Káhire, kde 50 ľudí prišlo k zraneniam po tom, čo polícia začala vysťahovávať nelegálnych obyvateľov sídliacich na ostrove al-Varak ležiacom na rieke Níl. Podľa posledných informácií jeden človek násilnosti neprežil a medzi zranenými bolo až 31 policajtov.

Záujem o dovolenky do Egypta sa napriek nepokojom neznižuje. „Návštevnosť dovoleniek do Egypta na stránkach Pelikan.sk kopíruje trend predaja, aktuálne je dvakrát väčšia ako pred mesiacom. Minulotýždňové útoky v egyptskom letovisku Hurghada nemali takmer žiadny dosah na záujem ľudí o dovolenky v Egypte. Egypt aj Turecko patria medzi skokanov tejto sezóny, a to napriek niekoľkým útokom, ktoré sa v spomenutých krajinách v minulosti odohrali,“ uzavrel Vas.