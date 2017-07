MMF odporúča Poľsku znížiť výdavky a zlepšiť výber daní

Medzinárodný menový fond (MMF) nabáda Poľsko, aby znížilo verejné výdavky a zlepšilo výber daní, inak hrozí, že nesplní rozpočtové pravidlá Európskej únie. Z výročnej správy menového fondu o vývoji poľskej ekonomiky v pondelok citoval ekonomický denník Financial Times.

Menový fond odhaduje, že rozpočtový deficit Poľska tento rok dosiahne 2,9 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), takže sa len o vlások vojde do trojpercentného limitu stanoveného Európskou úniou. V minulom roku deficit predstavoval 2,4 percenta.

Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) od nástupu k moci pred dvoma rokmi podporuje ekonomiku vyššími výdavkami. Predpokladá, že podporou silného domáceho dopytu a rozvoja investícií sa hospodársky rast Poľska tento rok výrazne zvýši, a to na 3,6 percenta z 2,6 percenta vlani. MMF očakáva, že rast ekonomiky sa budúci rok spomalí na 3,3 percenta a v roku 2019 sa tempo zníži na 3 percentá.

MMF apeluje na Varšavu, aby urýchlila fiškálnu konsolidáciu a dodržiavala výdavkové pravidlá EÚ. "V tomto roku by sa vláda mala sústrediť najmä na to, aby neprekročila dlhový limit EÚ, a neohrozila tak príjmy z únijných fondov, uvádza menový fond. V prípade, že Poľsko pravidlám EÚ nevyhovie, môže byť voči nemu opäť uplatnený takzvaný postup pri nadmernom deficite (EDP). Poľsko sa z neho dostalo po šesťročnom období v roku 2015.

Na raste deficitu sa podpísali najmä vyššie výdavky na prídavky na deti, zníženie dôchodkového veku a nižšie príjmy z daní. MMF však vládnu stranu PiS chváli za to, že od začiatku roka si vo verejných financiách počína lepšie, než sa čakalo. To znamená, že tohtoročný deficit by mohol byť aj nižší ako predpokladaných 2,9 percenta HDP.