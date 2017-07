Morgan Stanley: Skrotiť zlé úvery talianskych bánk potrvá desaťročie

Talianskym bankám môže trvať desať rokov, než znížia hladinu nesplácaných úverov na európsky priemer. Uviedla to v pondelok americká investičná banka Morgan Stanley, ktorá zároveň odporučila, že by mohlo pomôcť, keby štát založil takzvanú zlú banku. Na ňu by finančné domy previedli časť najproblematickejších úverov.