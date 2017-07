Mlieko je v akcii, ale maslo dražie

Spracovatelia mlieka považujú tento stav za nepochopiteľnú anomáliu, ktorú v iných končinách Európy nevidno. Znižovanie cien mlieka označujú za kontraproduktívne, pretože ohrozuje domácu výrobnú základňu. Akcie, ktoré nahrávajú spotrebiteľom, sa podľa predsedu Slovenského mliekarenského zväzu Stanislava Voskára napokon môžu obrátiť proti nim. Dôkazom toho sú rastúce ceny masla, ktoré od jari v celej Európe plynule dražie.

Situácia na trhu s mliekom sa dynamicky vyvíja a formuje ju nielen aktuálna ponuka. „Dôvod, prečo niektorí obchodníci zlacnili mlieko, môže byť celkom prozaický. Časti trvanlivého mlieka vyprší doba trvanlivosti, a to je zrejme príčina, prečo ho obchod zlacnil,“ vysvetľuje možný motív obchodu Ľubomír Drahovský z agentúry Terno, ktorá analyzuje trh s potravinami.

Lenže jeden z reťazcov vidí situáciu úplne inak. „Na rokovaniach v posledných mesiacoch sme sa stretli s informáciami o nadbytkoch slovenského mlieka. Z tohto dôvodu bolo možné zrealizovať atraktívnu akciu pre našich zákazníkov,“ vysvetlil pohnútky spoločnosti Kaufland jej hovorca Martin Gärtner.

Návrat ku klasike

Mliekari, naopak, hovoria, že mlieka je nedostatok. Podľa Stanislava Voskára môžu výhodne vyvážať aj surové mlieko. Dopyt po ňom vyháňajú aj rastúce ceny masla. Kým na Slovensku predávajú mliekarne maslo medziročne o 26 percent drahšie, na európskom trhu podľa Milk Market Observatory stúpla cena o 82 percent a ide stále hore. V Nemecku bol medziročný rast cien masla v júni dokonca až 93 percent.

Pravda si urobila prieskum cien mlieka aj masla v bratislavských reťazcoch. Štandardne sa polotučné mlieko predáva medzi 54 až 59 centmi, akciové vychádza na 37 až 40 centov, čo je o 30 až 32 percent lacnejšie. Veľký je rozptyl cien masla. Najlacnejšie je dovozové z Nemecka a Poľska, najdrahšie domáce.

Kým zahraničné maslo s hmotnosťou 250 gramov sa dá kúpiť už od 1,79 až 1,89 eura, slovenské štartuje pri 2,29 eura a končí pri 2,69 eura. „Je pravda, že cena masla ide prudko nahor. Pri rokovaniach s dodávateľmi robíme všetko pre to, aby naši zákazníci pocítili tento negatívny vývoj čo najmenej,“ povedal Martin Gärtner z Kauflandu. Tlak na rastúcu cenu masla potvrdil aj hovorca Tesca Martin Krajčovič.

Za rastom cien masla môže byť podľa Stanislava Voskára celosvetový návrat spotrebiteľov ku konzumácii masla. Zdá sa, že sa končí éra rastlinných tukov, ktoré boli alternatívou zdravej výživy. Aj najnovšie lekárske výskumy hovoria o tom, že nie margaríny, ale maslo je produkt, na ktorom by mal stáť zdravý životný štýl. Odzrkadľuje sa to aj na pultoch obchodov. „Trendom je spotrebiteľská preferencia masla na úkor rastlinných tukov,“ konštatoval Martin Gärtner.

Kto zarába na mliečnej vlne

Ešte pred rokom Brusel stiahol do intervenčných skladov stotisíc ton masla, aby uľavil trhu, ktorý si nevedel rady s nadmernými zásobami. Dnes sú sklady prázdne a ceny masla idú hore aj preto, lebo stúpa jeho spotreba v tretích krajinách. Aby Slovensko zarobilo na mliečnom boome, muselo by mať vyváženú poľnohospodársku politiku a držať krok so susedmi. Zdroje, ktoré dáva štát do podpory živočíšnej výroby, sú však podľa poľnohospodárov nedostatočné.

To vysvetľuje, prečo je napokon maslo z Nemecka či Poľska lacnejšie ako domáce, ktoré má k spotrebiteľovi bližšie. Rezort síce nalial do chovu dojníc 2 milióny eur, čo je v prepočte na jednu dojnicu takmer 20 eur, ale na zvrat to nestačí. Vlani dostali mliečni farmári mimoriadnych 30 miliónov eur a k tomu sľub systémových opatrení.

„Kým Poľsko výrobu mlieka oživilo, Česko a Maďarsko stabilizovalo, Slovensku stále klesá výroba, medziročne takmer o 4 percentá. Rátame, že aj v roku 2017 dôjde k ďalšiemu zatváraniu fariem,“ povedal šéf Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek. Peniaze hýbu svetom, aj trhom s mliekom. Slovenské poľnohospodárstvo je celkovo dlhodobo podfinancované, a hoci doň tečú nemalé prostriedky z Európskej únie, o konečnom postavení farmárov rozhodujú aj národné zdroje. Spomedzi všetkých krajín visegrádskej štvorky dáva Slovensko zo štátneho rozpočtu poľnohospodárom najmenej.

Premiér Fico sľúbil na tohtoročnom Agrokomplexe diskusiu o financovaní odvetvia. Isteže, nie sú to len štátne zdroje, ktoré rozhodujú o výkonnosti odvetvia a tiež o tom, aké potraviny na Slovensku jeme. Je to aj aktivita a podnikavosť samotných farmárov. Aktuálny pokles cien mlieka označil Stanislav Voskár za cestu do pekla. „Dnes je slovenské mlieko lacné a zajtra možno nebude žiadne,“ vyslovil zlú predtuchu Voskár.