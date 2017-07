AGEL bude prevádzkovať nemocnice v Leviciach a Komárne

Do Nemocnice s poliklinikou Levice vstupuje skupina AGEL. Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) schválilo prenájom nemocnice na 20 rokov spoločnosti Nemocnica Levice s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je podľa obchodného registra AGEL SK, a.s. Nový prevádzkovateľ chce v nemocnici stabilizovať personálnu situáciu a investovať do jej rozvoja a modernizácie, k čomu sa zaviazal v schválenom investičnom pláne.