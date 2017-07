Ryanair prepravil cez Bratislavu už desať miliónov cestujúcich

„Ryanair je pre nás dlhodobý, férový a stabilný partner, rovnako ako pre slovenský trh. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu do budúcna a na to, že budeme môcť cestujúcim zo Slovenska, no nielen z neho, ponúknuť stále viac nových leteckých spojení,“ povedal generálnyy riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Jozef Pojedinec.

Ryanair začal z Bratislavy lietať od 10. októbra 2005 na linke do Milána. V tom istom roku otvoril ďalšie tri letecké spojenia zo slovenskej metropoly – na letiská Londýn-Stansted, Dublin a Frankfurt-Hahn. V súčasnosti, počas letného letového poriadku, ktorý platí od konca marca do konca októbra tohto roka, prevádzkuje Ryanair z Bratislavy a do nej spolu dvadsať priamych pravidelných leteckých spojení celkovo so 61 letmi týždenne. Koncom októbra sa do ponuky vrátia lety do izraelského Eilatu-Ovdy a pribudnú aj dve nové linky do Bologne v Taliansku a Solúna v Grécku, obe s frekvenciou dvakrát týždenne.

Ryanair je najväčšou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou v Európe a na letisku v Bratislave zriadila v marci 2015 svoju základňu. Na pravidelných linkách z Bratislavy a späť spoločnosť v minulom roku prepravila 1 161 868 ces­tujúcich, čo bolo medziročne viac o 15 %, resp. o 151 290 osôb. Minuloročný počet cestujúcich Ryanairu predstavoval 66 % všetkých pasažierov vybavených na bratislavskom letisku.

Letisko v Bratislave vlani vybavilo 1 756 808 ces­tujúcich, čo znamenalo medziročný nárast o 12,3 %, resp. o 192 497 ľudí. Išlo o najvyšší počet pasažierov za posledných osem rokov. Doteraz najväčší počet cestujúcich prešlo bránami najväčšieho domáceho letiska v roku 2008, a to 2 218 545. V prvom polroku tohto roku letisko vybavilo spolu 735 795 pasažierov, o tri percentá viac ako v tom istom období minulého roka.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004, disponuje základným imaním vo výške 292,43 mil. eur. História letiska siaha do roku 1946. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby a SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.