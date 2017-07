Sulík chce zavrieť bane, baníkov voziť do Jaguaru expresom

Banícky priemysel nemá žiadnu budúcnosť, myslí si predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. „Ako vieme, z peňazí daňových poplatníkov rok čo rok ide približne 100 miliónov eur na dotácie do uhoľných baní. Je to obrovská suma, na ktorú sa musia daňovníci skladať a v podstate sa živí priemysel, ktorý nemá žiadnu budúcnosť,“ povedal na utorňajšej tlačovej besede Sulík.

Podľa neho vláda namiesto toho, aby hľadala riešenia pre baníkov, tak hľadá skôr riešenia pre šéfa Hornonitrianskych baní Petra Čičmanca. „Jemu to samozrejme vyhovuje. A povedzme si na rovinu, že to vyhovuje aj Robertovi Ficovi, lebo ako je známe, Robert Fico osobne berie úplatky z týchto dotácií,“ zdôraznil Sulík.

Podľa liberálov vláda by mohla už dnes zrušiť takzvaný všeobecný hospodársky záujem, na základe ktorého odberatelia elektriny platia vo svojich faktúrach aj podporu ťažby hnedého uhlia slúžiaceho na výrobu elektriny v tepelnej elektrárni. A to aj napriek tomu, že by hrozilo prepúšťanie baníkov na Hornej Nitre a uzavretie Hornonitrianskych baní Prievidza.

„V Nitre vzniká veľký zamestnávateľ, spoločnosť Jaguar, ktorý nemá dostatok zamestnancov, ktorý potrebuje pracovné sily. Na dlani tak leží riešenie, že tí baníci, ktorí by sa uvoľnili v Prievidzi, tak aspoň časť z nich by mohla pracovať v Nitre,“ uviedol Sulík.

Liberáli priznali, že problém by mohol nastať s dochádzaním baníkov do asi 70 kilometrov vzdialenej automobilky. „Preto navrhujeme vytvoriť takzvaný Jaguar Expres, ktorý by nestál v každej dedinke, a ktorý by ich tam dopravil,“ konštatoval Sulík. Išlo by o expresný vlak. Podľa SaS útlmom baníctva Horná Nitra neutrpí, práve naopak.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) očakáva konštruktívne návrhy riešenia a ďalšieho postupu v otázke budúcnosti slovenského baníctva, a to najmä zo strany Hornonitrianskych baní Prievidza. „Je nemiestne a tragikomické spájať budúcnosť baníkov a regiónu len so železničným spojením do jednej z automobiliek, ktorá zatiaľ ani nezačala výrobu. V skutočnosti SaS o baníkov vôbec nejde, tému len politicky zneužíva v predvolenej kampani. Nie je žiadna náhoda, že ju spojila s predstavením svojho kandidáta do volieb do VÚC,“ reagoval rezort hospodárstva. Ministerstvo dodalo, že v súvislosti s pripravovanými zmenami v energetike v tejto chvíli pripúšťa diskusiu o ukončení podpory ťažby uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme skôr ako v schválenom termíne v roku 2030. „Súčasne to v žiadnom prípade neznamená zatvorenie baní bez alternatívy pre ich zamestnancov,“ uzavrelo ministerstvo.

Podľa spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza návrh SaS nerieši základné podmienky kvality života v regióne, ani kvalitu života dotknutých zamestnancov. „Z času na čas sa objavujú názory odborníkov “od stola“, že baníkov treba zamestnať v turistickom ruchu, pri zatepľovaní budov, najnovšie v automobilke v Nitre. Každá profesia vyžaduje určitú odbornosť a kvalifikáciu. Ľudia s kvalifikáciou baníka, baníckou zručnosťou a znalosťami špecifík banskej prevádzky sa len ťažko uplatnia v pásovej výrobe,“ reagovala pre agentúru SITA hovorkyňa baní Adriana Siváková. Tvrdenia predsedu SaS Richarda Sulíka o prospechu z dotácií pre šéfa Hornonitrianskych baní nechcela komentovať.