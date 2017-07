Britská centrálna banka predstavila novú desaťlibrovku

„Romány Austenovej majú celosvetový ohlas a aj dnes prihovárajú tak silno ako v čase, keď boli zverejnené prvýkrát,“ uviedol guvernér centrálnej banky Mark Carney. Bankovka vstúpi do obehu 14. septembra.

Nová desaťlibrovka Autor: Bank of England

Vlani bola uvedená do obehu nová päťlibrová bankovka, ktorá bola prvou britskou plastovú bankovou. Centrálna banka uviedla, že tieto bankovky sú trvanlivejšie a je ťažšie ich sfalšovať.

Nová päťlibrovka ale vyvolala kritiku od vegetariánov a niektorých náboženských skupín, pretože obsahuje stopové množstvo živočíšnych tukov. Nová desaťlibrovka by sa mala vyrábať rovnakým spôsobom, centrálna banka však uviedla, že pracuje na alternatívnom spôsobe výroby, ktorý chce použiť u novej dvadsaťlibrovky. Tá má prísť do obehu v roku 2020.

Nová bankovka obsahuje prvky uľahčujúce jej identifikáciu pre nevidiacich. Trvanlivosť bankovky by podľa centrálnej banky mala byť zhruba päť rokov. U bežných papierových sú to dva roky. Na terajšej desaťlibrovej bankovke je zobrazený prírodovedec Charles Darwin. Platnosť tejto bankovky by sa mala skončiť v prvej polovici budúceho roka, uviedla agentúra Reuters.