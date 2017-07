Česi spustia bločkovú lotériu 1. októbra

Bločkovú lotériu k elektronickej evidencii tržieb spustí české ministerstvo financií 1. októbra. Prvé zlosovanie o ceny sa uskutoční 15. novembra, a to z bločkov vystavených počas októbra. Na otázku ČTK to oznámilo české ministerstvo financií.

Ministerstvo financií si od bločkovej lotérie sľubuje väčšiu motiváciu zákazníkov brať si bločky, a tým zvýšiť efektivitu EET (elektronická evidencia tržieb). Úrad plánuje ročne vyplácať výhry vo výške 65 miliónov korún, mesačne by si súťažiaci mali rozdeliť zhruba 21 000 výhier. Žrebovanie bude každý mesiac, a to z bločkov vydaných za vopred stanovené obdobie. Zákazník môže do bločkovej lotérie registrovať v jeden deň iba jeden bloček od daného obchodníka.

Počíta sa s piatimi hlavnými výhrami. Prvá bude jeden milión korún, druhá automobil za zhruba 400 000 Kč, tretia 300 000 Kč, štvrtá 200 000 Kč a piata 100 000 korún. Ďalej by ľudia mali mať možnosť získať 20 výhier po 20 000 Kč, 1000 výhier po 1000 Kč a 20 000 výhier po 100 korunách.

Podľa prieskumu dodávateľa pokladničných systémov Bizerba sa do lotérie určite zapojí 15 percent ľudí. Najväčší záujem majú ľudia o peňažné ceny, naopak, o ponúkaný automobil majú záujem minimálny. Preň by bloček do súťaže zaregistrovali tri percentá opýtaných.

Bločkovú lotériu zaviedli predtým napríklad v Chorvátsku, Slovensku a Slovinsku. Cieľom je motivovať zákazníkov, aby si brali od podnikateľov pokladničný doklad. Hlavnou odmenou v týchto krajinách bola zväčša peňažná výhra.

V otvorenom výberovom konaní na prevádzkovateľa lotérie zvíťazila spoločnosti Wincor Nixdorf. Bude zabezpečovať registráciu účastníkov lotérie, registráciu a príjem bločkov, losovanie a výplatu výhier a zákaznícku podporu. Ministerstvo financií zaplatí ročne za komplexnú prevádzku 12,4 milióna korún bez DPH. Celý systém by mal byť pripravený najneskôr 16. septembra.

Ministerstvo pôvodne chcelo spustiť bločkovú lotériu s názvom „Účtenkovka“ v polovici tohto roka. Na konci mája potom minister financií Ivan Pilný uviedol, že počíta so štartom lotérie od 1. novembra.

EET sa rozbehla vlani 1. decembra, najskôr pre hotely a reštaurácie. Po hoteloch a reštauráciách sa od marca tohto roku zapojili do EET maloobchodné a veľkoobchodné firmy. Nasledovať budú budúci rok ďalšie odbory podnikania. Pravicová opozícia opatrenia kritizuje a tvrdí, že zlikviduje veľa drobných živnostníkov.