Predaje áut v Európe rastú, naftovým motorom hrozí zákaz

Európania si v medziročnom porovnaní kúpili od začiatku tohto roka viac nových áut, ako to bolo vlani. Slováci sa dostali v tomto smere k elite. Počet registrácií nových áut na Slovensku rastie rýchlejšie, ako je priemer únie. V niektorých európskych krajinách sa však aktuálne hovorí o zákaze registrácií vozidiel so spaľovacími motormi. Opatrenie by ohrozilo tisíce pracovných miest.