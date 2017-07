Pri Blatnom sa začnú výraznejšie obmedzenia

Od soboty (22. júl) do budúceho utorka (25. júl) bude doprava na diaľnici neďaleko Senca menej plynulá ako zvyčajne. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripravuje druhú fázu opravy cementobetónovej vozovky na diaľnici D1 v blízkosti Senca. "V tomto čase budeme premiestňovať dočasné dopravné značenie či betónové zvodidlá. Vedenie dopravy bude miestami aj dočasne v režime 1+1 pruh,“ informujú diaľničiari.

Premávka sa teda výrazne spomalí, a najmä v pondelok ráno v smere do Bratislavy hrozí tvorba väčších kolón. Od apríla dodnes jazdí celá doprava po ľavom páse diaľnice v štvorpruhovom usporiadaní pri rýchlosti zníženej na 60 km/h.

Výstavba križovatky Blatné si už vyžiadala viacero obmedzení. Už dvakrát bola diaľnica úplne uzatvorená. Súčasťou jej výstavby je aj zbúranie pôvodného mosta na ceste prvej triedy I/61, ktorý bol následne nahradený novým mostným objektom. Vodiči smerujúci po ceste zo Senca do Blatného alebo naopak musia stále používať náhradnú trasu vedúcu po miestnej komunikácii popod samotnú diaľnicu D1. Jazdné pruhy budú tak ako doteraz zúžené. Pravý jazdný pruh v oboch smeroch bude široký 3,25 metra, pričom ľavý jazdný pruh bude široký len 2,5 metra.

Blatné má odľahčiť križovatku Senec

"Už v septembri by sa mal odľahčiť terajší zjazd z diaľnice D1 na Senec. V tomto čase plánujeme spustiť južné vetvy križovatky Blatné, v smere z Bratislavy do Trnavy, motoristi tak z D1 cez križovatku Blatné budú môcť schádzať do Senca, respektíve Blatného a okolitých obcí,“ uvádza NDS. Celkový prínos však križovatka prinesie až v decembri, keď bude jej výstavba ukončená. Až na konci roka 2017 budú môcť vodiči využívať aj jej severné vetvy pri jazde z Trnavy smerom do Bratislavy.

Diaľničná križovatka Blatné odľahčí aktuálne neúplnú križovatku Senec. Využívajú ju všetci vodiči na ceste medzi Bratislavou alebo Trnavou a okolitými obcami pri Senci. V dopravných špičkách stoja vozidlá snažiace sa zísť z diaľnice najmä do Senca smerom z Bratislavy až priamo na diaľnici, čo spolu s chýbajúcimi odstavnými pruhmi vytvára nebezpečné situácie.

Na začiatku samotnej výstavby bol odvolaný šéf diaľničiarov Milan Gajdoš, ktorý zmluvu o výstavbe s víťaznom tendra za 23,3 milióna eur podpísal deň po nástupe nového ministra do funkcie. Bývalý minister dopravy Roman Brecely (Sieť) ho pre stratu dôvery nahradil Róbertom Auxtom, ktorý na čele NDS už tiež nepôsobí. Nová križovatka Blatné je súčasťou projektu rozširovania diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou na plnohodnotnú diaľnicu s odstavnými pruhmi. Ide o prvú časť, ktorá má stanovený termín dokončenia.

Triblavina bude bez kolektorov

Medzi Bratislavou a križovatkou Blatné má vzniknúť 8-pruhová diaľnica s odstavnými pruhmi, pričom práve od tejto križovatky až do Trnavy pôjde už len šesť pruhov. Aj na tomto úseku však pribudnú odstavné pruhy. Rozširovanie diaľnice si vyžiada zbúranie niekoľkých mostov, ktoré v súčasnosti vedú ponad diaľnicu, no šírkovo novému usporiadaniu nebudú vyhovovať.

Rozostavaná je aj križovatka Triblavina. Jej dokončenie však odďaľuje zmena jej koncepcie. Pôvodne boli v projekte rozširovania diaľnice aj súbežné jednosmerné cesty pozdĺž diaľnice, tzv. kolektorové pásy, spolu so šesťpruhovým usporiadaním diaľnice. Kolektory v upravenom projekte už nefigurujú. Diaľnica bude mať až osem jazdných pruhov. Odborníci sa zhodujú na tom, že namiesto kolektorov by štát mal rozšíriť už existujúcu starú seneckú cestu.