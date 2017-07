Veľké nemecké automobilky podozrievajú z kartelu

Nemecké automobilky Volkswagen, BMW, Audi a Porsche sa zrejme dohodli na koordinovanom prístupe k dodávateľom a o cenách dodávaných komponentov, vrátane systémov kontroly emisií pri naftových vozidlách. Napísal to týždenník Der Spiegel, ktorý citoval z listu zaslaného orgánom pre dohľad nad hospodárskou súťažou.

Tieto kartelové dohody boli podľa Spiegelu výsledkom stretnutí zhruba dvoch stoviek zamestnancov automobiliek v rámci 60 osobitných výborov. V nich sa diskutovalo o vývoji áut, bŕzd, benzínových a naftových motorov, prevodoviek aj systémov kontroly emisií, uviedol Spiegel. Volkswagen už podľa týždenníka priznal možné protikonkurenčné správanie v liste, ktorý poslal úradom 4. júla.

Zástupcovia automobiliek v rámci výborov diskutovali dlhodobo o výbere dodávateľov a cenách komponentov. Od roku 2006 potom debatovali o nákladoch na systém AdBlue, ktorý obmedzuje emisie z naftových motorov, uviedol týždenník.

Hovorca skupiny Volkswagen, do ktorej patria nemecké značky VW, Audi a Porsche a okrem iného aj česká Škoda, správu týždenníka agentúre Reuters odmietol komentovať. Zástupca BMW zatiaľ nebol dostupný0. Automobilové emisie sa dostali do centra pozornosti v septembri 2015, keď koncern Volkswagen v reakcii na obvinenia amerických úradov priznal, že do približne 11 miliónov naftových áut po celom svete nainštaloval softvér umožňujúci manipulovať s testami emisií oxidov dusíka.