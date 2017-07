Zákaz dízlov v mestách? Eurokomisárka je proti

Zákaz naftových automobilov v európskych mestách by ničomu neprospel a iba by podkopal schopnosť výrobcov investovať do vývoja bezemisných vozidiel. Uviedla to eurokomisárka Elžbieta Bienkowská v liste ministrom dopravy krajín EÚ, ktorý v sobotu získala agentúra Reuters.