V súboji o nové diaľnice vedú Šariš a Orava

Už teraz však v súboji o diaľnice začínajú ťahať za kratší koniec regióny na juhu, čo sa nepozdáva Mostu-Híd. Kým obchvat Tvrdošína na Orave Inštitút finančnej politiky na rezorte financií odobril, južnú R2 cez Novohrad ďalej až na Košice spochybnil. Inštitút kritizoval aj severný obchvat Prešova v plnom profile, keď tvrdil, že stačí polovičný profil. V prípade Prešova však neboli zohľadnené predbežné výsledky aktualizovaného dopravného modelu, podľa ktorých sa má zvýšiť očakávaná intenzita na danej ceste o 50 percent oproti pôvodným číslam.

Obyvatelia Prešova už niekoľkokrát upozorňovali na potrebu severného obchvatu mesta blokovaním ciest. Autor: SITA, Viktor Zamborský

Práve obchvat v metropole Šariša a obchvat na Orave sú momentálne favoritmi v súboji, kde sa o peniaze uchádza aj R2 či kysucká diaľnica. Národná diaľničná spoločnosť pre denník Pravda potvrdila, že v prípade zabezpečenia dostatočného objemu finančných prostriedkov tento rok vyhlási súťaže na zhotoviteľa na úseky R4 Prešov, Severný obchvat I. etapa a R3 Tvrdošín – Nižná.

V máji tohto roku NDS potvrdila, že v prípade zabezpečenia peňazí vypíše až štyri súťaže spolu s úsekmi R2 Mýtna – Lovinobaňa a R2 Košice, Šaca – Košické Olšany. V polovici júla už potvrdili, že na úsek pri Košiciach, ktorý sa mal ako posledný stavať z eurofondov, sa súťaž tohto roku vyhlasovať nebude.

Podľa premiéra Roberta Fica by štát po uvoľnení dlhovej brzdy mohol získať na výstavbu diaľnic až 6 miliárd eur, pričom peniaze by boli účelovo viazané práve na tieto investície. Útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií však označil výstavbu rýchlostnej cesty R2 od Kriváňa v Detvianskom okrese smerom na Lučenec, Rimavskú Sobotu a následne smerom na Košice za ekonomicky nerentabilnú. Namiesto toho odporúča rozšíriť existujúcu cestu prvej triedy I/16.

Analytici sú proti R2, Érsek uisťoval Bátčanov

Analytici v rezorte financií teda pokračovanie R2 neodporučili, kým rezort dopravy má opačný názor. "Ministerstvo dopravy a výstavby SR je naďalej pripravené plniť Programové vyhlásenie vlády, čo znamená, že dostavba rýchlostnej cesty R2 patrí k prioritám. Už pred mesiacom sa minister Árpád Érsek osobne stretol v Bátke s predstaviteľmi tamojších miest a obcí, aby si vyjasnili všetky možnosti, a zároveň ich uistil o zámere pokračovať vo výstavbe chýbajúcich úsekov na rýchlostnej ceste R2,“ povedala hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká. Podľa jej slov je potrebná efektívna výstavba, ktorá si nevyžiada o niekoľko rokov prehodnocovanie šírky alebo kapacity komunikácie.

Politická strana Most-Híd, ktorá má v rukách rezort dopravy, považuje podľa svojho predsedu Bélu Bugára R2 za absolútnu prioritu. "Musíme sa zamerať na menej rozvinuté regióny. Tam tiež žijú ľudia, a ak nechceme, aby sa z týchto miest a obcí stali vymreté miesta, musíme rýchlo konať,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek.

Jednotlivé úseky R2 sú v pokročilých štádiách prípravy a diaľničiari na ne už vynaložili desiatky miliónov eur. Všetky úseky od Kriváňa až po Figu majú vydané územné rozhodnutie. V prípade úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou sa vypracováva dokumentácia na stavebné povolenie. Daná štvorprúdovka má tunelom vodičom umožniť vyhnúť sa horskému prechodu Soroška. Ani tento projekt Útvar hodnoty za peniaze nepokladá za rentabilný, pričom takisto odporúča rozšírenie cesty prvej triedy s pridaním stúpacích pruhov.

Protesty v Gemeri

Nespokojní obyvatelia z okolia Rimavskej Soboty zablokovali v pondelok na jednu hodinu cestu prvej triedy I/16. Protestujúci nesúhlasia so závermi Útvaru hodnoty za peniaze, že rýchlostná cesta bude nerentabilná. Okres Rimavská Sobota pritom patrí k okresom s najvyššou nezamestnanosťou. V máji bolo v okrese na juhu Slovenska podľa ministerstva práce bez zamestnania 23,31 percenta obyvateľov, pričom celoslovenský priemer bol na úrovni 7,35 percenta.

Na druhej strane, súťaž na severný obchvat Prešova môže byť vypísaná už v tomto roku. "Na I. etapu stavby je vydané právoplatné stavebné povolenie, takže súťaž na prvú etapu severného obchvatu Prešova sa môže vyhlásiť v prípade finančného krytia výstavby tohto úseku veľmi rýchlo. Financovanie stavby závisí od schválenia dlhovej brzdy poslancami NR SR, pretože európske fondy sú prakticky minuté a zdroje štátneho rozpočtu obmedzené,“ povedala Karolína Ducká. Podľa jej slov sa stále čaká na finálne čísla o intenzitách dopravy, ktoré majú byť podkladom pre záverečné rozhodnutie o šírkovom usporiadaní úsekov R4. Rezort dopravy aj naďalej pri prvej etape preferuje výstavbu v plnom profile.

Pri dlhovej brzde ide o politiku, nie o dlh

O dlhovej brzde budú poslanci rokovať na jeseň. Minister financií Peter Kažimír hovorí o investičnej výnimke z ústavného zákona pri stavaní diaľnic. Minuté peniaze by sa naďalej počítali do deficitu a dlhu, ale z dlhovej brzdy by pri investíciách nevyplývali sankcie pre vládu. Minister by tak nemusel v parlamente vysvetľovať vysoký dlh či neskôr po jeho ďalšom náraste viazať výdavky. Ide skôr o politickú otázku, keďže deficit Slovensko tak či tak musí znižovať pre dodržiavanie európskeho Paktu stability a rastu.

Severný obchvat Prešova má mať celkovú dĺžku 14,5 kilometra, pričom predpokladané stavebné náklady sú 393 miliónov eur. Prvá etapa má dĺžku len 4,3 kilometra. Útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií odporúča výstavbu polovičného profilu aj v prípade druhej etapy severného obchvatu. Ministerstvo však upozorňuje, že s narastajúcou intenzitou dopravy výstavba polovičného profilu nemusí byť lacnejšia. "Náklady na výstavbu polovičného profilu diaľnice sa pohybujú vo výške 70 – 75 % nákladov diaľnice v plnom profile. Pri dodatočnej dostavbe polovičného profilu na plný profil sú celkové náklady na plný profil v konečnom dôsledku vyššie o niekoľko desiatok percent v porovnaní s realizáciou plného profilu naraz. Takže úspora je len teoretická a len v čase realizácie polovičného profilu,“ dodáva Ducká.

Po severnom obchvate Prešova má denne jazdiť od 11,5 do 14,5 tisíca vozidiel. V súčasnosti sa však finalizuje aktualizovaný dopravný model, ktorý pravdepodobne prinesie predpoklady vyššej intenzity dopravy.

Otváranie diskusie o polovičných profiloch tesne pred vyhlásením súťaže na zhotoviteľa alebo pred samotnou výstavbou však samotnú prípravu predlžuje. Po otvorení diskusie o polovičnom severnom obchvate Prešova došlo pred niekoľkými mesiacmi k pozastaveniu výkupu pozemkov pod druhú etapu.