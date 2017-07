Ľuďom viac zachutilo mlieko, farmy však zanikajú

Momentálne funguje na Slovensku už len 438 podnikov prvovýroby mlieka. Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, hovorí, že v nasledujúcom období možno očakávať zvýšenie cien masla a smotany.

Minulý rok bol pre farmárov mimoriadne náročný. Ceny mlieka oscilovali medzi 23 až 28 eurocentmi za kilogram, pričom v júli 2016 klesli na minimum. Spracovatelia vtedy nakupovali surové kravské mlieko za 23,12 eurocenta. Išlo o najnižšie nákupné ceny za posledných sedem rokov.

Áno, v polovici minulého roka vyvrcholila mliečna kríza, ktorá spôsobila to, že za dva roky sa nákupné ceny mlieka na Slovensku doslova prepadli, a to až o 13 centov na kilogram. Od júla 2016, keď boli ceny na úrovni priemerne 23,12 centa za kilogram mlieka, sa postupne začali zotavovať. Do konca roka dosiahli 28,29 centa za kilogram, čo zodpovedá rastu zhruba o 1 cent za kilogram na mesiac. Od začiatku tohto roka sa však tempo rastu nákupných cien mlieka výrazne spomalilo.

Ako sa táto situácia odrazila na fungovaní fariem?

Slovenskí chovatelia, prvovýrobcovia mlieka, prežili ďalšie ťažké obdobie. Výrazný prepad nákupných cien mlieka, ktoré sa dostali hlboko pod úroveň výrobných nákladov, im spôsobil veľké straty. Tie boli dôvodom, že za posledné dva roky skončilo s chovom kráv až 45 podnikov, čo je takmer 10 percent z celkového počtu. Momentálne máme na Slovensku už len 438 podnikov prvovýroby mlieka.

Stavy dojníc klesli za posledný rok až o vyše 7 500 kusov, čo je takmer 6 percent. Nepriaznivá situácia si vybrala na Slovensku svoju daň v podobe ďalšieho výpadku dodávok mlieka, ktoré sa oproti predminulému roku znížili až o 42 miliónov kilogramov. Tento pokles predstavuje mínus 5 percent, čo bol najvyšší pokles dodávok zo všetkých členských krajín Európskej únie.

Ako sa teraz pohybujú nákupné ceny a aké sú v porovnaní s výrobnými nákladmi?

V júni dosiahla priemerná nákupná cena mlieka na Slovensku úroveň 29,99 eurocenta za kilogram. Z hľadiska vývoja zaznamenávame akúsi stagnáciu nákupných cien mlieka. Totiž rozdiel cien od konca roka doteraz, teda za 6 mesiacov predstavuje len zhruba jeden eurocent za kilogram.

Výška výrobných nákladov závisí od mnohých ukazovateľov. Od toho, v akých výrobných podmienkach podnik hospodári, aké chová plemeno kráv, akú má úžitkovosť, teda koľko mlieka nadojí priemerne na kravu a rok, aký kŕmny a ustajňovací systém uplatňuje a podobne. Analýzy ukazujú, že výrobné náklady na mlieko sa priemerne pohybujú na úrovni zhruba 42 centov na kilogram mlieka. Tu treba zdôrazniť, že ani zahraniční farmári nevedia vyrobiť mlieko lacnejšie.

Máme dokonca nižšie náklady ako vo väčšine európskych krajín, v tomto smere sme teda konkurencieschopní. Nie sme však konkurencieschopní úrovňou príjmov. Nákupné ceny mlieka trvalo zaostávajú za priemerom Európskej únie a máme tiež výrazne nižšiu podporu ako európski farmári. Preto slovenskí prvovýrobcovia očakávajú zvýšenie nákupných cien suroviny zo strany spracovateľov a podporu zo strany štátu na úroveň aspoň okolitých krajín. Len takto sa dá zastabilizovať prvovýroba mlieka na Slovensku.

Ako sa vyvíjajú nákupné ceny v zahraničí?

Rozpätie nákupných cien mlieka je v štátoch Európskej únie už tradične veľmi veľké. Pohybuje sa zhruba od 28 do 55 centov za kilogram mlieka. V priemere sa európske nákupné ceny dostali na úroveň vyše 33 centov a majú mierne stúpajúci trend. V tomto smere je teda potrebné upozorniť na skutočnosť, že slovenskí prvovýrobcovia dlhodobo dostávajú za mlieko o vyše 3 centy na kilogram menej ako ich európski kolegovia.

Aké ceny pre spotrebiteľov v súvislosti so znižovaním zásob mlieka a s nižšou produkciou možno očakávať?

Za prvých päť mesiacov tohto roka sa oproti minulému roku nakúpilo zhruba o dve percentá menej mlieka. Vzhľadom na súčasný priebeh počasia očakávame v letných mesiacoch výraznejší pokles dodávok mlieka. Čo sa týka cien, vyjadrujem sa len k nákupnej cene mlieka – je to cena, za ktorú prvovýrobcovia predávajú mlieko spracovateľom.

Zameriavame sa na analýzy cien mliečnych priemyselných komodít na európskych a svetových trhoch, pretože sa podľa nich dá odhadovať aj približný vývoj nákupnej ceny mlieka. V súčasnosti napríklad evidujeme, že ceny masla a smotany sa pohybujú na historických maximách. V tejto súvislosti očakávame, že sa to čo najrýchlejšie premietne aj do ceny suroviny pre slovenských prvovýrobcov.

Celková spotrebiteľská nálada sa zlepšila, vidno to aj na dopyte po mlieku. Tento rok sa očakáva výrazný nárast spotrebiteľského dopytu.

Tešíme sa z toho, že sa spotrebiteľská nálada v segmente mlieka a mliečnych výrobkov zlepšila. Zaznamenávajú to aj štatistiky, ktoré uvádzajú, že za posledný rok sa spotreba mlieka na Slovensku zvýšila takmer o 2,5 kilogramu na osobu a rok. Ale aj tak nemôžeme byť s úrovňou spotreby mlieka spokojní, pretože dosahuje len necelých 170 kilogramov na osobu a rok. Svetová zdravotnícka organizácia pritom odporúča dávku 220 kilogramov na osobu a rok, pričom spotreba mlieka vo vyspelých štátoch dosahuje až do 300 kilogramov.

Aké aktivity ako zväz vyvíjate, aby sa konzumácia mlieka zvyšovala?

Mlieko je jediná komodita, ktorá má už vyše 10 rokov takzvaný Mliečny fond, do ktorého prispievajú len prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka. Štát do tohto fondu neprispieva, ale boli by sme veľmi radi, keby aj štát prispieval do tohto fondu. Za obdobie 10 rokov fungovania Mliečneho fondu sme zrealizovali viacero úspešných projektov. Napríklad Objav mlieko, Za SK mliečne výrobky, Zachráňme slovenské mlieko.

Posledným projektom, ktorý prebieha už niekoľko rokov, je projekt Slovenská mliečna rodina. V rámci neho je rozpracovaných viacero aktivít. Momentálne napríklad pripravujeme projekt Adoptuj kravičku. Projekt je založený na tom, že jednotlivcom, ale aj kolektívom bude umožnená virtuálna adopcia kravičky/teliatka.

Na základe virtuálnej adopcie bude vydaný rodný list zvieratka s identifikačným číslom, fotkou, dátumom narodenia a miestom, kde bude zvieratko aj naďalej žiť a kde sa oň poľnohospodári budú starať. Po adopcii zostáva „adoptívnemu rodičovi“ v počítači virtuálna kravička/teliatko, s ktorou sa dá hrať, dá sa hladkať, kŕmiť, česať. Budú umožnené aj návštevy adoptovaných zvieratiek na farme atď. Projekt by mal byť spustený v polovici septembra tohto roku.