Firmy nahrádzajú školstvo

Napríklad v susednom Česku pri 4-percentnom podiele ľudí bez práce už robí takmer každý, kto môže a chce. Firmy tam musia pre nedostatok ľudí odmietať objednávky. Takémuto stavu chcú investori na Slovensku predísť.

Keďže vysoké školy stále produkujú veľa absolventov humanitných smerov, podniky si chcú vychovať vlastných absolventov, a to na stredných a najnovšie aj vysokých školách. Lídrom v súkromnom vzdelávaní sú firmy pôsobiace v automobilovom priemysle. Najmä nemecké a rakúske firmy sa na Slovensku snažia posledné roky rozbehnúť duálne vzdelávanie.

Mnoho firiem hľadá šikovných ľudí pre nasadenie nových technológií, ako je napríklad 3D tlačiareň v bratislavskom Volkswagene. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Volkswagen rozbieha vysokoškolské štúdium

Najnovšie bakalárske vysokoškolské štúdium rozbieha najväčšia domáca automobilka Volkswagen Slovakia. Tá už desať rokov zaškoľuje čerstvých vysokoškolákov v ročných tréningových programoch a teraz sa rozhodla investovať priamo do vysokoškolského štúdia.

U mnohých rodičov totiž prevláda predstava, že ich deti budú pracovať v špinavom prostredí za nízke mzdy. Opak je pritom pravda. Dnešní študenti sa učia pracovať s robotickými technológiami umiestnenými v čistom prostredí výrobných hál. Jaroslav Holeček, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR

„Najlepší absolventi pilotného projektu budú mať garantované pracovné miesto v pilotnej hale. Naším cieľom je zároveň, aby študenti počas praxe v treťom ročníku zistili, čo ich najviac zaujíma a kde sa v budúcnosti vidia v rámci automobilového priemyslu,“ priblížila hovorkyňa automobilky Volkswagen Lucia Kovarovič Makayová. Štvorročné bakalárske štúdium automobilka rozbieha v spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity.

Prvé dva roky budú študenti študovať na vysokej škole a následne rok strávia vo výrobných halách automobilky. Za odvedenú prácu dostanú mzdu približne 900 eur v hrubom. Potom budú posledný štvrtý rok opäť pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Za čas strávený na univerzite budú študenti v závislosti od výsledkov dostávať štipendium 100 až 180 eur.

Patrí k tým najlepším

Nemecká automobilka patrí k lídrom praktického vzdelávania na Slovensku. „Po zavedení duálneho vzdelávania do rekvalifikácií a otvorení strednej školy Duálnej akadémie pokračujeme kontinuálne ďalej a prinášame duálne vzdelávanie aj do vysokých škôl. Vychovávame si tak vlastných kvalifikovaných odborníkov, ktorí nadobudnú počas štúdia aj praktické skúsenosti. A to je pre nás mimoriadne dôležité,“ dodala Makayová. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily považujú za najväčší problém pri podnikaní na Slovensku aj firmy združené v Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore.

„Na začiatku tisícročia lacná a kvalifikovaná pracovná sila umožnila slovenskej ekonomike zažiť hospodársky boom spôsobený príchodom mnohých zahraničných investícií. V tom čase konkurenčnou výhodou Slovenska bola silná orientácia na matematicko-technické vzdelávanie v odborných školách aj univerzitách. No postupne sa odborné vzdelávanie čoraz viac začalo vzďaľovať praxi podnikov. Školy sa takmer vôbec nemodernizovali a čoraz menej zodpovedali štandardom moderných závodov,“ povedal pre online portál rakúskeho denníka Die Presse šéf Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Guido Glania.

Zahraničné firmy preto pred pár rokmi spojili svoje sily a v spolupráci so strednými školami začali žiakom ponúkať možnosť praktického štúdia priamo vo výrobných halách domácich podnikov. V roku 2015 ponúklo praktickú výučbu 1 440 študentom 89 domácich fabrík. Napriek ponuke istého zamestnania narazili firmy na nezáujem žiakov a pre praktické vzdelávanie sa rozhodlo len 422 študentov.

„U mnohých rodičov totiž prevláda predstava, že ich deti budú pracovať v špinavom prostredí za nízke mzdy. Opak je pritom pravda. Dnešní študenti sa učia pracovať s robotickými technológiami umiestnenými v čistom prostredí výrobných hál. Čo sa týka samotných platov, automobilky sa svojim zamestnancom vždy snažia ponúkať nadpriemerné mzdy a najvyššie platy majú práve nedostatkoví odborníci,“ uviedol Jaroslav Holeček, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR. V súčasnosti už v stredoškolskom duálnom vzdelávaní študuje 1 500 žiakov.

Odborníci chýbajú už dnes

Problémom je, že duálne vzdelávanie začne prvých absolventov produkovať až o tri roky a v automobilovom priemysle už dnes chýba až 14-tisíc odborníkov. Nedostatok ľudí domáci trh práce pocíti najviac po tom, čo sa pri Nitre koncom roka 2018 pustí do výroby vozidiel automobilka Jaguar Land Rover. V tom čase na slovenskom trhu práce bude pôsobiť už štvrtý automobilový závod, ktorý rovnako ako jeho konkurencia už dnes rieši nedostatok odborníkov preškoľovaním čerstvých maturantov.

„V prvom roku bude 12 stážistov študovať mechatroniku v Duálnej akadémii v Bratislave. V druhom roku bude prvá skupina pracovať v novej fabrike Jaguar Land Rover v Nitre. Na konci stáže budú technici údržby plne kvalifikovaní pracovať v prevádzke výrobnej linky,“ priblížila Lisa Palmer, hovorkyňa automobilového koncernu Jaguar Land Rover. V Duálnej akadémií vzdeláva svojich budúcich zamestnancov bratislavská automobilka Volkswagen či spoločnosti Siemens a Matador. Aj ďalšie dva automobilové závody trnavský PSA Peugeot Citroën a žilinská Kia Slovakia spolupracujú so školami pri vzdelávaní svojich budúcich zamestnancov.

V júni bola miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 6,9 percenta a do práce bolo pripravených nastúpiť 188-tisíc Slovákov. Ľudí bez práce nevedia firmy vo svojich podnikoch najčastejšie umiestniť pre nedostatočné vzdelanie. Personálne agentúry majú v niektorých profesiách problém nájsť podnikom zamestnancov.

„Ide jednoznačne o IT špecialistov, ktorých by nebol problém na trhu umiestniť aj vyše 20-tisíc. Potom sú to elektrotechnici, konštruktéri, inžinieri kvality, špecialisti pre telekomunikačný sektor, chemici a podobne,“ povedal Luboš Sirota, podpredseda predstavenstva personálnej agentúry McROY Group. V menej kvalifikovaných profesiách zas ľudí od nástupu do zamestnania odrádzajú nízke nástupné mzdy. Prostredníctvom úradov práce firmy momentálne nevedia obsadiť takmer 66,2 tisíca voľných pracovných miest. Poslednou prekážkou je neochota nezamestnaných sťahovať sa z hladových dolín do prosperujúcich regiónov Slovenska.

Navyše celoživotné vzdelávanie začína byť potrebné aj pri menej kvalifikovaných profesiách. S príchodom priemyselnej revolúcie 4.0 sa čoraz viac robotníkov musí naučiť ovládať zložité robotické technológie.

„V dôsledku zrýchľujúceho sa technologického pokroku a globalizácie sa požiadavky firiem na zamestnancov menia čoraz rýchlejšie. Je potrebné neprestajne doplňovať medzery v schopnostiach zamestnancov s tým, že stále nové medzery vznikajú a tento proces sa nikdy neskončí,“ uzavrel Jiří Halbrštát, manažér marketingu a náboru personálnej agentúry ManpowerGroup.