IFP: Dostupnosť diaľnice znižuje nezamestnanosť

Dostupnosť diaľnice alebo rýchlostnej cesty z dlhodobého hľadiska súvisí so znížením miery nezamestnanosti v okrese od 0,9 do 1,6 percentuálneho bodu. Ako vyplýva z komentára Inštitútu finančnej politiky (IFP) ministerstva financií, tento vplyv je meraný dostupnosťou súvislej diaľničnej siete do tridsať minút od okresného mesta v porovnaní s okresmi, kde je najbližší diaľničný privádzač vzdialený viac ako tridsať minút.