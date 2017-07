Za papierové daňové priznanie môže byť pokuta

Takúto možnosť aktuálne využíva približne každý piaty drobný podnikateľ. Dlhodobo nízky záujem o on-line komunikáciu so štátnom navrhuje ministerstvo financií riešiť novelou zákona o správe daní. Na základe navrhovaných zmien majú všetci živnostníci už od začiatku budúceho roka povinne elektronicky komunikovať so štátom. Väčšina z nich so štátom komunikuje len raz ročne, a to pri podávaní daňového priznania. V tomto roku papierovú možnosť podania zvolilo viac ako 200-tisíc drobných podnikateľov.

„Ak by živnostníci v budúcom roku svoje daňové priznanie zaniesli v papierovej podobe na daňový úrad osobne, daniari ho síce prevezmú, ale neberú ho do úvahy. To znamená, akoby priznanie nebolo podané vôbec, za čo daniari vyrubia automaticky pokutu,“ upozornila Lucia Ježeková Havlíková, hovorkyňa Slovenskej komory daňových poradcov. Podľa zákona za nepodanie daňového priznania v stanovenom termíne hrozí pokuta od 30 do 16-tisíc eur. Na druhej strane samotná elektronická komunikácia dokáže zabrániť pokutám za zle vyplnené daňové priznanie. „Interaktívny formulár daňového priznania, ktorý pri vypĺňaní kontroluje niektoré zo základných chýb pri podávaní, neumožní odoslať takto chybne vyplnený formulár. Šetrí teda podnikateľom aj živnostníkom prípadné pokuty,“ priblížila hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.

Zjednodušenie podnikania

Slovenský živnostenský zväz vidí v rozbehu elektronickej komunikácie šancu na zjednodušenie podnikania na Slovensku. „Dobre fungujúca elektronická komunikácia môže naozaj uľahčiť podnikanie mnohých živnostníkov. Na druhej strane problémy môžu mať tí, ktorí pre slabé pokrytie Slovenska nemajú prístup k internetu alebo nevlastnia žiadny počítač. Problémy s povinnou elektronickou komunikáciou môže mať až štvrtina živnostníkov,“ povedal Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu. Podobné výhrady má aj Slovenská komora daňových poradcov, ktorá navrhuje na základe výnimiek umožniť časti živnostníkov aj v roku 2018 podávať daňové priznanie v papierovej forme.

„Ministerstvo financií SR sa k téme elektronických schránok pre živnostníkov vyjadrí v rámci rozporových konaní, počas ktorých bude reagovať na pripomienky, ktoré boli k tomuto návrhu vznesené verejnosťou a odborníkmi počas pripomienkového konania,“ reagovala hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová. Za snahou o zavádzanie elektronickej daňovej komunikácie môže stáť zlý odhad výberu daní z príjmu právnických osôb.

V poslednej daňovej prognóze analytici ministerstva financií zistili, že oproti pôvodným odhadom štát vyberie od podnikateľov až o 242 miliónov eur menej. Konečná diera môže byť o niečo vyššia, ale aj nižšia, a presnú sumu bude ministerstvo financií vedieť až po tom, čo finančná správa spracuje všetky odložené daňové priznania. Tie živnostníci mohli v tomto roku podávať aj papierovo, a prípadná povinná elektronická komunikácia značne zrýchli spracovanie daňových priznaní. „Na strane finančnej správy, a teda štátu dochádza pri elektronickom zasielaní dokumentov k úspore času, a teda nákladov, pretože všetky papierové daňové priznania je potrebné naskenovať a až takto sa následne dokážu spracovať v informačnom systéme finančnej správy,“ povedala Macíková.

Online komunikácia môže robiť problémy

Samotný návrh povinnej elektronickej komunikácie živnostníkov so štátom rozhádal úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) s ministerstvom financií. Finančná správa totiž navrhuje, aby drobní podnikatelia už od začiatku budúceho roka povinne elektronicky komunikovali s daňovými úradmi. On-line komunikácia má prebiehať prostredníctvom portálu finančnej správy, čo sa nepáči Pellegrinimu, ktorý navrhuje na on-line komunikáciu využiť elektronické schránky vytvorené na webe Slovensko.sk.

„Pre časť živnostníkov bude elektronické podanie daňového priznania príliš zložité a v praxi to bude musieť niekto spraviť za nich na základe splnomocnenia,“ uviedol Čižmárik. Splnomocňovanie druhých ľudí môže živnostníkom narobiť veľké problémy v prípade, ak budú musieť komunikovať cez schránku vytvorenú na Slovensko.sk. K jej fungovaniu totiž treba elektronicky občiansky preukaz, čítačku a každý používateľ si do počítača musí stiahnuť aj špeciálny softvér.

Chyby z nepozornosti

Od začiatku tohto mesiaca musia takýmto komplikovaným spôsobom so štátom komunikovať všetci štatutári súkromných firiem. „Časť majiteľov len mávla rukou a on-line komunikáciu so štátom dala na starosti sekretárkam. Ja takéto riešenie neodporúčam, lebo elektronický občiansky preukaz sa v on-line svete môže využiť aj na uzatváranie zmlúv. Nepoctivá sekretárka si bez vedomia šéfa môže s pomocou elektronického preukazu na seba previesť časť majetku firmy alebo si firemného účtu vyplatí státisícové odmeny,“ povedal Henrich Simonics, predseda predstavenstva IT spoločnosti Dokumenta. Podobné riziko hrozí aj živnostníkom v prípade, že elektronický občiansky preukaz zveria iným ľuďom. „Aj dnes hrozí živnostníkom zneužitie pečiatky. Preto je dôležité v zákone pamätať na to, aby osoba, ktorá za živnostníka podá daňové priznanie, právne ručila za spôsobenú škodu,“ uzavrel Čižmárik.