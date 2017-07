Mladým sa núka biznis v zahraničí

Čoraz viac mladých ľudí na Slovensku sa púšťa do zakladania tzv. startupov, teda inovatívnych spoločností. Podľa prezidentky organizácie Junior Chamber International (JCI) Dawn Hetzelovej je dôležité, aby mladí ľudia vedeli, že majú cestu otvorenú k realizácii vlastných podnikateľských nápadov vo všetkých krajinách Európy či celého sveta.

Vaša organizácia pôsobí na celom svete. Slovensko je oproti iným malá krajina. Prečo ste sa rozhodli navštíviť práve Bratislavu?

Nie je to o veľkosti. Je to o spolupráci. Mojou úlohou je rozvíjať kontakty a spoluprácu medzi mladými podnikateľmi po celom svete. Či už sú z Ulanbátaru v Mongolsku, alebo rozvinutých krajín, ako je Slovensko.

Našli ste tu nejaké zaujímavé projekty?

Áno. Jeden študent z Nitry a jeden z Bratislavy. Popri štúdiu vedia rozvíjať svoj vlastný biznis, čo je skvelé. Sú to účastníci súťaže JCI, ktorí skutočne zaujali so svojím podnikateľským projektom a sú aktívnymi členmi JCI.

Žijeme v dobe sociálnych médií a internetu, čo uľahčuje spoluprácu aj pre malé firmy prakticky z celého sveta.

Členov JCI je zhruba 200-tisíc a, samozrejme, aj my fungujeme ako taká menšia sociálna sieť a podporujeme komunikáciu medzi mladými podnikateľmi. Fungujeme po celom svete, takže pre podnikateľa či podnikateľku zo Slovenska nie je problém sa spojiť s niekým, povedzme z Austrálie, kto robí na podobnom projekte alebo v podobnom biznise.

Na to máte vlastnú sieť?

Máme aj vlastnú sieť, no ľudia po celom svete si vytvárajú vlastné skupiny cez klasické, populárne sociálne siete, ako je napríklad Facebook.

Pri tak veľa členoch neprichádza ku konfliktom? Že to nie je už o kooperácii, ale skôr o priamej konkurencii?

Chceme, aby naši členovia spolu súťažili. Samozrejme, stáva sa, že si navzájom dvaja naši členovia priamo konkurujú vo svojom odvetví alebo v rovnakej lokalite. Ale na tom nevidím nič zlé. Tak funguje biznis v globálnom meradle. No skôr sa stretávame so snahou o spoluprácu, ako so súperením.

Mohol by teda napríklad začínajúci mladý podnikateľ zo Sabinova spolupracovať priamo s niekým z Indie?

Áno. Prečo nie? Ak sa vedia dohodnúť a rozumejú tomu, ako funguje medzinárodný obchod tak prečo nie? My sa snažíme podporiť spoluprácu cez rôzne aktivity. Napríklad aj cez hranie golfu. (smiech) Ide o to, dať mladým ľuďom príležitosť, aby si sami vyskúšali situácie, ktoré ich v budúcnosti môžu očakávať. Chceme, aby sa zlepšovali v obchodných aj vo vodcovských zručnostiach.

Veľa sa v súčasnosti hovorí o tzv. brexite (odchod Veľkej Británie z Európskej únie, pozn. red.). A veľa ľudí zo Slovenska pracuje vo Veľkej Británii. Myslíte, že by toto dianie na politickej scéne mohlo vplývať na zamestnanosť či už na Slovensku, alebo v Británii?

Ja som z Michiganu v USA, ale aj tam sledujeme, čo sa deje s brexitom a Európskou úniou. Bude to mať vplyv na anglických či škótskych podnikateľov. Dynamika obchodných vzťahov sa určite zmení. Brusel a Londýn musia nájsť spôsob, ako túto situáciu vyriešiť. Brexit bude mať vplyv na zamestnanosť a hospodársky rast tak v Británii, ako aj v kontinentálnej Európe.