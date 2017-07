Spoločnosť Nafta mala vlani čistý zisk takmer 80 miiónov eur

Ako ďalej informovala spoločnosť, jej podzemné zásobníky pred začiatkom zimnej sezóny v minulom roku zaznamenali historicky najvyšší stav naplnenia a počas celého roka Nafta plnila požiadavky klientov bez obmedzení.

Investície spoločnosti v minulom roku dosiahli 6,4 mil. eur. Smerovali okrem iného do druhej etapy projektu Záhorská Ves, v rámci ktorej boli do zberného plynového strediska pripojené ďalšie tri ťažobné sondy. Časť investícií smerovala aj do zvyšovania bezpečnosti na zariadeniach podzemných zásobníkov zemného plynu.

Pôsobenie spoločnosti Nafta ovplyvňuje predovšetkým situácia na trhu s uhľovodíkmi, ktorá sa oproti roku 2015 stabilizovala a ceny komodít zostali aj naďalej na pomerne nízkej úrovni. Nafta sa pritom snaží aj o rozvoj aktivít na zahraničných trhoch. Po dlhodobých prípravách začala vlani spoluprácu so spoločnosťou Cub Energy Inc v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov na území Ukrajiny. „Nafta zároveň pokračovala v skúmaní možností etablovania sa aj na ďalších zahraničných trhoch, ako je napríklad Nemecko či Turecko,“ informovala spoločnosť.

Nafta, a.s. je skladovateľom zemného plynu na Slovensku a zároveň sa angažuje v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Majoritným akcionárom spoločnosti s podielom 56,15 % je SPP Infrastructure, a. s., spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií. Ku koncu minulého roka Nafta zamestnávala 649 ľudí.