Výška štátnej prémie na stavebnom sporení sa zrejme nezmení

Maximálna výška štátnej prémie pri stavebnom sporení by mala ostať aj v roku 2018 zachovaná na úrovni 66,39 eura. Na jej získanie budú musieť Slováci nasporiť rovnakú sumu ako tento rok, čiže 1 327,80 eura. V roku 2016 to bolo tiež 1 327,80 eura, v roku 2015 to bolo 1 207,09 eura a v roku 2014 išlo o sumu 781,06 eura.

Návrh opatrenia o výške štátnej prémie pri stavebnom sporení na rok 2018, predložený rezortom financií do pripomienkového konania, by mal byť platný od 1. januára budúceho roka.

Kým v minulosti výšku štátnej prémie upravoval každoročne zákon o štátnom rozpočte, od januára 2005 sa počíta už podľa vzorca, ktorý zohľadňuje predovšetkým výšku úrokových sadzieb štátnych dlhopisov. Ešte pred niekoľkými rokmi sa zákon o stavebnom sporení neustále menil, menila sa aj výška štátnej prémie. Podľa stavebných sporiteľní tieto zmeny klientov zneisťovali. Pôvodná výška štátnej prémie 199,2 eura bola zachovaná do roku 2000, odvtedy sa každým rokom znižovala a menil sa aj vymeriavací základ. Aktuálna výška štátnej prémie 66,39 eura je platná od roku 2006.

Aj v roku 2016 sa objavila snaha zmeniť zákon o stavebnom sporení. Podľa medializovaných, no v konečnom dôsledku nepotvrdených, informácií sa štátna prémia k stavebnému sporeniu mala prideľovať len ľuďom s nižšími príjmami, konkrétne s mesačným príjmom do 1,3-násobku priemernej hrubej mzdy na Slovensku. Stavebné sporiteľne však nezisťujú výšku príjmu klienta, čo by znamenalo vyššiu administratívnu náročnosť a zásah do informačných systémov.