Z Tatier a Košíc pôjdu autobusy priamo do Krakova, Varšavy a Budapešti

Český súkromný dopravca LEO Express ohlásil novú autobusovú linku, otvorí ju 29. augusta tohto roku. Medzinárodné spojenie bude premávať denne na trase Varšava – Krakov – Stará Ľubovňa – Kežmarok – Poprad – Prešov – Košice – Budapešť. Linka bude nadväzovať aj na ďalšie vlakové a autobusové spoje dopravcu, a to napríklad z Prahy, Žiliny, Mukačeva, Katovíc, Lodže, Torune a Gdanska.

Podľa spoločnosti požadovali dopravné napojenie z Poľska už dlhodobo osobitne podnikatelia v cestovnom ruchu a miestne samosprávy. Nová linka priamo obslúži deväť poľských miest, vrátane Krakova a Varšavy. V nadväznosti na ďalšie spojenia sa vytvorí napojenie aj na ďalších 15 poľských miest až k Baltskému moru. „Cieľom nového spojenia je ponúknuť atraktívne spojenie a priviesť turistov z Poľska a Maďarska do Tatier, do termálnych akvaparkov alebo do historických Košíc,“ uviedol Peter Jančovič, obchodný riaditeľ dopravnej spoločnosti, ktorá bude linky prevádzkovať.

Autobusy budú mať zastávku aj priamo na budapeštianskom letisku. Časy príjazdu a odjazdu sú prispôsobené tak, aby bol zaistený príjazd na letisko ráno a odjazd večer. Dopravca tiež vďaka pristavenému prípojnému minibusu na krakovskej autobusovej stanici ponúkne napojenie priamo pred brány terminálu krakovského letiska alebo k turistickým atrakciám a do hotelov na území celého Krakova.

Český dopravca je na Slovensku známy vďaka vlakovej linke Praha – Ostrava – Žilina – Poprad – Prešov – Košice, ktorá premáva dvakrát denne a funguje ako jeden z mála vlakových spojov na Slovensku bez nároku na akékoľvek dotácie. O novom dopravnom spojení informovala spoločnosť.