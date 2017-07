Trump: Šéf Apple mi sľúbil tri naozaj veľké továrne

Generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook sľúbil postaviť v Spojených štátoch tri veľké továrne. V rozhovore s denníkom The Wall Street Journal (WSJ) to povedal americký prezident Donald Trump. Nespresnil však, kde by mali stáť, ani kedy sa má začať s ich výstavbou. Apple sa k správe zatiaľ nevyjadril, o zámere investovať v USA už ale Cook skôr hovoril.

„Hovoril sme s ním (Cookom), sľúbil mi tri veľké továrne – a to naozaj veľké,“ vyhlásil Trump. Cook v máji uviedol, že Apple plánuje vytvoriť fond, ktorý bude mať k dispozícii jednu miliardu dolárov a ktorý bude investovať do amerických spoločností zaoberajúcich sa pokročilou výrobou. Firma chce tiež financovať programy zamerané na výučbu písania počítačového kódu pre tvorbu aplikácií.

Trump v priebehu predvolebnej kampane kritizoval Apple za to, že vyrába väčšinu svojich produktov v Číne. V januári potom povedal, že chce firmu presvedčiť, aby vyrábala v USA. Trump tiež uviedol, že spoločnosť Foxconn, ktorá je hlavným dodávateľom Applu, plánuje v USA postaviť veľkú továreň. Stáť by mohla vo Wisconsine. Foxconn minulý mesiac oznámil, že investuje viac ako desať miliárd USD do továrne na výrobu displejov v USA.

Výstavba troch výrobných závodov by bola pre Apple nebývalým rozhodnutím. Firma teraz vlastní len jednu továreň, a to v írskom Corku, ktorá funguje od roku 1980 a využíva výhody nižších daní zo zahraničných ziskov. Apple sa v súčasnosti pri výrobe prístrojov iPhone, iPad a Mac spolieha na zmluvných výrobcov, ako je Foxconn, Pegatron, Wistron a ďalšie.

Apple pod Cookovými vedením tiež vytvoril jeden z najdokonalejších dodávateľských reťazcov, prevažne v Ázii, kde získava súčiastky, od čipov až po pamäti. Posielajú sa do výrobných tovární v Číne, kde sa montuje ročne viac ako 200 miliónov iPhonov. Apple vďaka tomu mohol dosiahnuť hrubé ziskové marže, čo je pozorne sledovaný ukazovateľ ziskovosti, okolo 38 percent a na celosvetových ziskoch z predaja chytrých telefónov sa firma podieľa viac ako 90 percentami, uviedol WSJ.

Profesor Syracuskej univerzity v New Yorku Jason Dedrick, ktorý sa zameriava na globalizáciu v informačných technológiách, v decembri uviedol, že ak bude Apple nútený presunúť výrobu do USA, bude to pre neho znamenať znevýhodnenie v konkurencii s firmami ako je Samsung Electronics. Odhadol tiež, že montáž iPhonov v USA zvýšia výrobné náklady na jeden prístroj o 30 až 40 dolárov. Ak by sa súčiastky ako procesory, pamäte alebo displeja vyrábali aj v USA, cena by sa zvýšila o 80 dolárov.