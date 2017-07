Juncker: Dvojakým potravinám budeme venovať plnú pozornosť

Na spoločnej tlačovej konferencii so slovenským premiérom Robertom Ficom v Bruseli dodal, že komisia bude tejto otázke „venovať plnú pozornosť“. Prijatie legislatívy, ktorá by mala dvojakej kvalite potravín zabrániť, v túto chvíľu nepredpokladá. Do budúcnosti ju však nevylučuje.

„Nepáči sa mi, aby sme mali dve kategórie občanov,“ vyhlásil Juncker.

Slovenský premiér Robert Fico a šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker na tlačovej konferencii 27. júla 2017 po rokovaní o dvojakej kvalite potravín. Autor: Reuters, Eric Vidal

Fico uviedol, že je pre neho najpodstatnejšie, že komisia existenciu problému uznala a hodlá konať. Dodal, že mu nezáleží na tom, akým spôsobom ho bude riešiť, teda pravdepodobne bez zavádzania nových pravidiel. „Je mi jedno, či je mačka čierna alebo biela, hlavne že chytá myši,“ odpovedal na otázku novinárov, či nie je sklamaný z toho, že mu predseda komisie neprisľúbil novú legislatívu.

Krajina visegrádskej štvorky (V4), teda Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko, kritizujú prax, keď sú na jednotlivé trhy v rámci únie dodávané produkty pod rovnakým názvom, ale s odlišným obsahom. Zosilňujú tlak na Európsku komisiu, aby tomu zabránila zavedením kontrolných mechanizmov. Fico vo štvrtok v Bruseli rokoval v mene skupiny V4.

Predseda slovenskej vlády tiež verí, že v „nejakom rozumnom čase“ sa tieto praktiky vytratia, aj keď zrejme úplne nevymiznú. Odmietol tiež označovanie problému za „smiešny“.

„Vítam, že komisia je pripravená v septembri vydať špeciálne usmernenie, pokiaľ ide existujúcu európsku legislatívu, kde sa viac sústredíme na tie možnosti, ktorá Európska komisia má, najmä pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť potravín, rovnaké označovanie. Táto prax, ktorú principiálne odmietame, musí skončiť,“ vyhlásil na Fico. Slovenský premiér sa zároveň ponúkol, že v spolupráci s eurokomisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věrou Jourovou pripravia na jeseň summit, kde budú o možných opatreniach v súvislosti s dvojakou kvalitou potravín rokovať s výrobcami, spotrebiteľskými zväzmi aj firmami.

Rozdiely v kvalite výrobkov, ktoré sa predávajú v rovnakom obale, preukázala štúdia slovenských, českých aj rumunských orgánov. Premiéri Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska potom na nedávnom rokovaní v Budapešti prijali spoločné vyhlásenie, v ktorom žiadali, aby komisia problém aktívne riešila.

Podľa podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča Brusel už pracuje na príprave podrobnejších usmernení, ktoré by zabránili výrobcom zavádzať spotrebiteľov. Aktuálne pracujú aj s eurokomisárkou Jourovou na metodike porovnania výrobkov, aby mali čo najviac informácií.

Juncker tiež uviedol, že zmena aktuálne platnej legislatívy pre dvojakú kvalitu potravín by mohla trvať niekoľko rokov, zatiaľ čo vydané odporúčania môžu postupnými krokmi zlepšovať práva spotrebiteľov v únii. Zmene legislatívy sa však nebráni. Premiér Fico dodal, že pokiaľ ani po vydaných usmerneniach sa situácia v členských krajinách nezlepší a občania Slovenska budú nakupovať aj naďalej výrobky s iným zložením ako napríklad v Rakúsku, je pripravený zaviesť takzvané pozitívne diskriminačné opatrenia pri dovoze potravín z ostatných členských štátov únie.