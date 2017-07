S brexitom sa skončí aj voľný pohyb pracovníkov

Vtedy, teda na jar 2019, už podľa neho bude platiť nový imigračný systém. Ministerka vnútra Amber Ruddová potom v článku v denníku Financial Times (FT) uviedla, že nové pravidlá pre príchody do krajiny budú vytvorená tak, aby vyhovovala britským podnikom a tiež „širšej spoločnosti“.

Práve nekontrolovaná migrácia bola kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvnil výsledok referenda o zotrvaní v EÚ z júna minulého roka. Podľa Európskej komisie teraz žije v Británii asi 3,2 milióna ľudí z iných krajín únie, Britov v EÚ je zhruba 1,2 milióna.

Čistá migrácia do Británie, keď sa do krajiny prisťahovalo viac ľudí, než z nej odišlo, ale v roku 2016 klesla na najnižšiu úroveň za dva a pol roka. Vplyv na to má aj to, že dlhodobo klesá záujem ostatných občanov Európskej únie o život v Británii.

Ruddová tiež uviedla, že poverí nezávislú vládnu komisiu vyhodnotením ekonomických dopadov migrácie z EÚ do Británie. Výsledok správy potom chce vziať do úvahy pri určovaní novej britskej migračnej politiky. Agentúra AFP pripomenula, že Ruddová bola počas kampane pred referendom za zotrvanie Británie v únii a vo vláde vystupuje proti takzvanému „tvrdému“ brexitu, ktorý presadzuje premiérka Theresa Mayová a niektorí ďalší ministri.

Ministerka ubezpečila, že vláda chce naďalej prijímať tých, ktorí „napomáhajú k prosperite Spojeného kráľovstva“ a že nenastane prudký zlom v migračnej politike pre občanov EÚ. To by podľa AFP mohlo znamenať zriadenie prechodného obdobia po marci 2019, keď by mala rozluka nastať.