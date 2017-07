Cena vodného a stočného na strednom Slovensku rastie

Ceny vodného a stočného na strednom Slovensku rastú. Podľa SaS za to môže zasahovanie Roberta Fica do regulácie, podľa ÚRSO zvýšené náklady.

Ceny vodného a stočného na strednom Slovensku rastú. Podľa strany SaS je to v rozpore s vyhláseniami premiéra Roberta Fica, že ceny energií a vody zostanú stabilné. Podľa poslanca liberálov Martina Klusa je to o to zarážajúcejšie, že vodné a stočné sa zdvíha v najchudobnejších oblastiach Slovenska.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) mal pritom toto zvýšenie schváliť ešte v júni pod vedením zastupujúceho predsedu iba za štyri dni. Vodárenské spoločnosti zvýšenie cien odôvodňovali vyššími nákladmi v minulom roku.

„Upozornili nás na to občania, keď im začali odpisovať vodomery a oni nechápali prečo,“ tvrdí Klus. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť si má vyššie ceny účtovať už od 1. júla tohto roka. V prípade vodného ceny rastú o 2,65 % a v prípade stočného o 5,75 %. Podobná situácia nastala aj na severe Slovenska, kde Severoslovenské vodárne a kanalizácie zvyšujú ceny stočného o 7 %.

„Priemerná rodina so spotrebou vody 120 metrov kubických ročne si tak za vodu priplatí na strednom Slovensku takmer 14 eur a na severnom Slovensku takmer 10 eur. Dotkne sa to takmer milióna ľudí,“ tvrdí Klus.

Podľa poslanca SaS Karola Galeka je toto zvyšovanie cien priamym dôsledkom zasahovania vlády, predovšetkým Roberta Fica, do nezávislosti regulácie. „Ak sa vláda rozhodne zasahovať do cien energií či vody a na post predsedu ÚRSO si dosadí bábku ako v prípade Ľubomíra Jahnátka, tak potom sa nemôžme čudovať, že o zasiahnutie do tejto regulácie sa budú snažiť aj samotné regulované subjekty,“ tvrdí. Poslanci SaS zároveň považujú svoju štvrtkovú tlačovú konferenciu za podnet pre Generálnu prokuratúru SR, ktorá by sa podľa nich mala situáciou zaoberať.

Ceny zdvihli zvýšené náklady

Predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek zdôrazňuje, že rozhodnutie o zmene cien pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť (SVPS) bolo urobené 20. júna tohto roka, teda ešte v čase keď úrad viedol jeho predchodca, podpredseda úradu Miroslav Čelinský. To isté sa týka aj cenového rozhodnutia pre Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SeVaK). „Po štvrtkovej medializácii dal okamžite predmetné cenové konania preveriť,“ informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Ako pokračoval, z rozhodnutí úradu vyplýva, že spoločnostiam SVPS a SeVaK sa nemenili ceny od roku 2014. „SVPS podala cenový návrh 22. mája 2017 a úrad vydal cenové rozhodnutie 20. júna, teda jeden deň pred uplynutím zákonnej lehoty a nie „za štyri dni a potichu“. ÚRSO má pritom na zmenu cenového rozhodnutia zákonnú lehotu 30 dní,“ vysvetlil hovorca. Úrad musel pre SVPS i SeVaK zmeniť ceny v zmysle zákona, a to na základe predložených podkladov o zvýšených nákladoch. „Napríklad SVPS navrhovala zvýšenie cien o šesť percent, úrad ceny schválil nižšie, spolu vodné aj stočné zvýšil o štyri percentá,“ dodal Igaz.

Podľa informácií zverejnených v stanovisku spomínané zvýšené náklady predstavujú odpisy vo výške 152 tisíc eur z novozaradeného majetku SVPS v roku 2016 v obstarávacej cene 7,6 mil. eur. Konkrétne ide o stavby ako vybudovaná infraštruktúra na úpravu a dodávku pitnej vody v regióne Tornaľa, čím sa podľa ÚRSO zlepšil prístup obyvateľov k pitnej vode a zlepšila sa kvalita úpravy pitnej vody v tomto regióne, ale tiež vzrástli prevádzkové náklady. Taktiež ide o vybudovanú kanalizáciu v regiónoch Prievidza, Krupina, Banská Štiavnica a modernizované čistiarne odpadových vôd v Poltári, Haliči, Prievidzi a Krupine. „Ďalej ide o zvýšené prevádzkové náklady v službách, a to vo výške 773 tisíc eur na likvidáciu kalov z ČOV, nákup chemikálii, asfaltovanie rozkopávok pri opravách. Dôležitým faktorom je aj to, že napriek novým investíciam nastal v predchádzajúcich rokoch pokles množstva odvedenej odpadovej vody o 2 mil. kubíkov a odobratej pitnej vody o 1,6 mil. kubíkov, čo sa prejavilo tlakom na zvýšenie ceny vody,“ vysvetlil hovorca.

V prípade Severoslovenských vodární a kanalizácií zvýšené náklady predstavujú odpisy vo výške 637 tis. eur z majetku v hodnote 32 mil. eur zaradeného v roku 2016. Ako Igaz priblížil, ide o stavby v rámci plnenia záväzkov voči EÚ. „Napríklad z fondov EÚ v hodnote 31 mil. eur to bola stavba vodovodu a kanalizácie v okrese Bytča. Z vlastných prostriedkov spoločnosti v hodnote 773 tis. eur to bolo päť stavieb: rekonštrukcia kanalizácie Hvozdnica a Štiavnik, odlahčov. objekty v Čadci, Turzovke, Krásne nad Kysucou, Bytči, H. Hričove, Mikšovej a Žiline, rozšírenie kanalizácie v Tepličke a nové odbočovacie kanalizácie v regione (SeVaK),“ zhrnul.