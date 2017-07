Spotrebu tepla chce únia zratúvať každý mesiac

To, koľko v zimnom období prekúrime, by sme mali podľa Európskej komisie vedieť každý mesiac. Ilustračné foto.

Mnohé domácnosti boli pri vyúčtovaní za teplo koncom mája prekvapené. Nečakane vysokým ročným faktúram by mal byť onedlho koniec. Európska komisia navrhuje, aby vyúčtovanie za teplo či teplú vodu bolo namiesto ročného mesačné. Každý spotrebiteľ by tak každý mesiac videl, koľko prekúri, chladí či sa sprchuje. Do praxe by opatrenie malo prísť o päť rokov.

Komisia zmeny navrhuje v rámci novej smernice o energetickej účinnosti. „Včasná a jasná spätná väzba pre spotrebiteľov o ich skutočnej spotrebe energie im môže pomôcť znížiť účty za energiu,“ hovorí Natália Podkonická zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Návrh nemení súčasnú minimálnu požiadavku, aby sa konečná fakturácia uskutočnila na základe skutočnej spotreby aspoň raz za rok, dodáva Podkonická.

Týkať sa bude najmä obyvateľov bytoviek, ktorí sú na napojení na centrálne zásobovanie teplom a nemajú individuálnu zmluvu s poskytovateľom energie. O smernici sa aktuálne rokuje v Rade ministrov a Európskom parlamente, po jej prípadnom schválení ju bude musieť Slovensko zapracovať do národnej legislatívy. Zmeny by mali platiť od januára 2022 pre tých, čo majú nainštalované merače umožňujúce diaľkový odpočet. Ostatným majú byť zariadenia vymenené do roku 2027.

Teplári sa bránia

Návrh podľa predsedu predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislava Janiša šetrenie energiami neprinesie. V praxi by totiž správca domu či spoločenstvo vlastníkov bytov muselo to, čo robí v súčasnosti raz za rok, urobiť 12-krát. A k tomu ešte jedno záverečné vyúčtovanie. „Ak niečo také bude zavedené, znamená to zvýšenie nákladov na správu domu, lebo si to vyžaduje buď nové technológie, alebo častejšie fyzické odpisovanie,“ skomentoval Janiš. Náklady na rozpočítanie a vyúčtovanie by tak podľa neho stúpli 12-násobne.

Sporný by bol podľa Janiša aj prínos tejto zmeny pre spotrebiteľov. Spotreba tepla, hlavne v nových alebo zrekonštruovaných domoch, je totiž veľmi nízka. Náklady na nové meranie by podľa neho mohli byť takmer rovnaké ako tie na samotné teplo. Odmerať teplo, ktoré byt v bytovom dome reálne spotrebuje, je nemožné. „Teplo medzi jednotlivými miestnosťami v bytovom dome migruje,“ skonštatoval Janiš. V skutočnosti má tak ten-ktorý byt teplo nielen z radiátorov v ňom, ale aj od suseda či zo stúpačky," tvrdí Janiš.

Nové pravidlá by viedli k zdraženiu tepla aj podľa predsedu predstavenstva Tepláreň Košice Ladislava Kocha. „Fakturácia tepla v bytoch na mesačnej báze si vyžaduje montáž určených meradiel, čo spôsobí v konečnom dôsledku nárast cien,“ povedal Koch. Išlo by aj o nárast administratívy pre správcov bytových domov. Meranie spotreby tepla na mesačnej báze v bytoch je okrem toho podľa Kocha pomerne obťažné. Spotreba v bytoch je totiž meraná na vykurovacích telesách pomerovými rozdeľovačmi nákladov a nie tepla.

„Bez týchto inteligentných meračov je takýto zámer technicky v našich podmienkach nereálny,“ hovorí člen Správnej rady Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) Miroslav Verčimák. Vykazovanie mesačných spotrieb by si podľa Verčimáka vyžadovalo okrem inštalácie inteligentných meračov aj merače s diaľkovým odpočtom. Potrebné by bolo pravdepodobne aj zriadenie počítačovej siete v bytoch bytového domu.

Takéto opatrenia by bolo podľa Verčimáka dobré najprv v niektorých domoch vyskúšať a odborne vyhodnotiť. Už v súčasnosti sa nájdu domy, kde cez merače s diaľkovým odpočtom sledujú spotrebu v jednotlivých bytoch. Vlastníci v týchto domoch môžu o tieto údaje požiadať. Podľa Verčimáka takéto domy pribúdajú, no informácie o spotrebách majú zatiaľ len vybraní funkcionári spoločenstiev vlastníkov bytov, prípadne správcovia. „Tieto údaje slúžia skôr na kontrolu správania sa spotrebiteľov, či neovplyvňujú merače,“ povedal Verčimák. O vykazovanie mesačných spotrieb energie pre byty v bytových domoch medzi spotrebiteľmi záujem podľa neho zatiaľ nie je.

Aj šetrenie má mať hranice

Podstatné pre spotrebiteľa podľa Janiša je, aby mal dom kvalitné okná, bol zateplený, mal vyregulovanú vykurovaciu sústavu, zaizolované rozvody teplej vody a aby sa vlastníci v dome správali k sebe ohľaduplne To je podľa neho pravá úspora nákladov na teplo. Náklady na vykurovanie totiž nezávisia len od správania spotrebiteľa, ale významnú úlohu zohráva aj počasie. Možností, ako znížiť svoju spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody, je podľa námestníka riaditeľa pre obchod a ekonomiku Karola Tanyasiho viacero. „Ekonomicky najmenej náročné opatrenie je spojené so zmenou správania v domácnosti," vysvetlil Tanyasi. Napríklad správne nastavená izbová teplota a hospodárnejšie využívanie teplej úžitkovej vody, dodáva. Najviac sa však náklady dajú znížiť po významnejšej rekonštrukcii budovy, vysvetľuje – ako je výmena okien, zateplenie či hydraulické vyregulovanie a inštalácia termoregulačných ventilov. To si však už žiada vyššie investície. K úsporám je možné dospieť aj pravidelným sledovaním, ktoré môže poslúžiť ako podklad pre prípadný zásah do vykurovacej sústavy.