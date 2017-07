Porsche Cayenne má tiež softvér na manipuláciu s emisiami. Zbytočne

Do servisov zvolajú 22-tisíc automobilov Porsche Cayenne, ktoré majú softvér na ovplyvňovanie emisií. Auto pritom aj bez neho je schopné vyhovieť normám.

Nemecké úrady našli v dízlovom motore auta Porsche zariadenie, ktoré považujú za ilegálne, keďže manipuluje úroveň emisií. Toto zistenie vedie k zvolaniu približne 22 tisíc áut. Ide o vozidlo Cayenne 3-liter TDI, ktoré sa stále vyrába, uviedol nemecký minister dopravy Alexander Dobrindt. Úrady prikážu povinné zvolanie áut tak ako v predošlých takýchto prípadoch, dodal.

„Neexistuje vysvetlenie prečo v tomto aute je tento softvér,“ konštatoval minister s tým, že vozidlo má moderný emisný systém a je technicky schopné vyhovieť emisným limitom. To by malo znamenať, že Porsche môže rýchlo vyprodukovať modifikovaný softvér, ktorý je v súlade so zákonom, dodal.

Porsche je divíziou Volkswagenu, ktorého povesť od roku 2015 poškodilo to, že do dieselových motorov inštaloval ilegálny softvér, ktorý umožnil oklamať americké emisné testy. Volkswagen pre tento škandál súhlasil s pokutami a odškodnením v sume vyše 20 mld. USD.