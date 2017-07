OĽaNO kritizuje, že dôchodcom sa pridá vždy, aj pri nízkom raste cien

Nový systém by penzistom zaručoval, že ich dôchodky stúpnu najmenej o pevnú sumu, ktorá má tvoriť 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka. Opozičné poslankyne upozorňujú na to, že aj analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť kritizujú ministra Richtera za to, že valorizácia dôchodkov pri nezvyšovaní spotrebiteľských cien je nákladná.

"Garantovaná valorizácia navrhovaná ministerstvom ukazuje, že deficity prvého piliera budú v budúcnosti nevyhnutnou súčasťou rozpočtov Slovenska. Pritom práve valorizácia bola kľúčová pre dlhodobé znižovanie deficitu prvého piliera“ uviedla Gaborčáková. Podľa nej by sa pri udržateľnom nastavení valorizácie v kombinácii s primeraným odchodom ľudí do dôchodku vytvorila rezerva pre narastajúci počet dôchodcov po roku 2050.

"Ak sa neozdraví systém dôchodkového zabezpečenia na Slovensku bez populistických krokov, garantujem, že dôchodcovia to pocítia zo dňa na deň, keď im akákoľvek vláda bude nútená radikálne znížiť dôchodky iba z dôvodu, že predchádzajúci politici chceli vyhrávať voľby ruka v ruke s populistickými krokmi,“ upozornila. Predpokladá, že investície do takto nastavenej valorizácie a aktuálne výšky dôchodkov sa odrazia na kritickom nedostatku zdrojov nielen na dôchodky, ale aj na sociálno-zdravotné služby v budúcnosti.

Návrh ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera kritizuje aj Erika Jurinová. "Je nemysliteľné, aby sa pri dnešnom vysokom odvodovom zaťažení takto zvyšoval deficit prvého piliera. Prioritou ministerstva by malo byť nastavenie valorizácie tak, aby sa zabezpečila udržateľnosť samotnej valorizácie na ďalšie roky a zároveň aby nevytvárala ešte väčšiu dieru vo verejných financiách,“ zdôraznila poslankyňa za OĽaNO.

Od budúceho roka sa majú dôchodky na Slovensku zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa má zvýšiť o pevnú sumu. Táto pevná suma by pri starobných dôchodkoch dosiahla 8,40 eura. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí . „Účelom ustanovenia takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka,“ uviedol rezort v dôvodovej správe k návrhu novely zákona.

Od začiatku tohto roka si poberatelia starobných dôchodkov prilepšili o 8,2 eura mesačne. Predčasným starobným penzistom od začiatku tohto roka stúpli dôchodky o 7,90 eura mesačne. Invalidný dôchodok priznaný pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % išiel od začiatku tohto roka nahor o 7,10 eura. O 4 eurá sa zvýšil invalidný dôchodok priznaný pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %. Od januára tohto roka vzrástol aj vdovský a vdovecký dôchodok, a to o 5,30 eura a sirotský dôchodok o 2,60 eura. Pevné sumy zvýšenia jednotlivých druhov dôchodkov na rok 2017 určilo ministerstvo práce a sociálnych vecí ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku.