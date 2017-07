Fabriky prepúšťajú v dobrých časoch

Najnovšie sa o prácu boja zamestnanci jedného z najväčších zamestnávateľov východného Slovenska, michalovskej fabriky Yazaki. Ďalšia spoločnosť Adient zas pred pár dňami oznámila zatvorenie závodu v Lozorne ku koncu júna 2018 a o zamestnanie príde 250 ľudí.

Táto fabrika sa nachádza na západnom Slovensku a výrobu sedadlových systémov ukončí pre neobnovenie kontraktu s Volskwagenom. „V konkurenčnom prostredí automobilového priemyslu je to prirodzený jav, napríklad v situácii, keď sa ukončí výroba pre konkrétny model automobilu,“ uviedol európsky riaditeľ výrobnej divízie pre kompletné sedadlové systémy Hynek Maňas. Spoločnosť Adient napriek tomu prepusteným ľuďom okamžite ponúkne novú prácu v ďalších slovenských fabrikách.

Aktuálne firmy na úradoch práce nahlásili 19 hromadných prepúšťaní v rámci celého Slovenska a o prácu v nich môže prísť až 1 678 občanov.

Na východe Slovenska už prepustení zamestnanci toľko šťastia nemajú a spoločnosť Yazaki prepusteným zamestnancom neponúkne žiadne nové pracovné miesta. „Začiatkom roka nám konateľ podniku oznámil, že časť výroby sa presunie do Rumunska. Aktuálne o prácu príde 29 ľudí a o zamestnanie sa dnes nemusia báť len ľudia s pracovnými zmluvami na dobu neurčitú,“ povedal šéf odborov v michalovskej fabrike Yazaki Ľuboslav Kračanský.

O prácu majú podľa informácií odborov prísť ľudia s najhoršou pracovnou dochádzkou. „Ak sa zamestnávateľ rozhodne, môže nakoniec zavrieť aj celý závod, ale my momentálne takúto informáciu nemáme,“ dodal Kračanský. Podľa odborov sú priemerné platy výrobných zamestnancov 650 eur v hrubom.

YAZAKI Michalovce podľa tamojších odborov plánuje prepúšťanie a časť výroby presunie do Rumunska. Firma v Michalovciach stále láka nových zamestnancov. Autor: Lenka Buchláková, Pravda

Ohrozené pracovné miesta

Aktuálne firmy na úradoch práce nahlásili 19 hromadných prepúšťaní v rámci celého Slovenska a o prácu v nich môže prísť až 1 678 občanov. „Do dnešného dňa sa hromadné prepúšťanie dotklo 264 zamestnancov,“ uviedla Jana Lukáčová, hovorkyňa Ústredia práce. Hromadné prepúšťanie najväčšie problémy narobí v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. V týchto oblastiach totiž pôsobí len pár veľkých firiem.

Spoločnosť Yazaki v michalovskej fabrike zamestnáva približne 2 600 ľudí a prípadný úplný odchod zahraničného investora bude pre región veľkou ranou. „U nás na východe je nájsť prácu stále veľmi ťažké a určite tu ľudia nemajú také pracovné možnosti ako na západe Slovenska,“ zhodnotil Kračanský.

U dlhodobo nezamestnaných sa často stretávame so psychickým blokom a apatiou. Takíto ľudia nechcú do práce nastúpiť, aj keď majú na výber z viacero možností. Jiří Halbrštát, manažér náborov v personálnej agentúre

Podľa skúseností firiem znižovať vysokú nezamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch pomôžu hlavne vybudované diaľnice, priemyselné parky a vzdelaná voľná pracovná sila. V opačnom prípade investori aj naďalej nebudú chcieť stavať fabriky v hladových dolinách Slovenska.

„Miesta s vysokou nezamestnanosťou sú v zlej situácii hlavne preto, že je odtiaľ nákladné dopravovať výrobky na cieľový trh a zároveň v nich nie je dostatočná kúpna sila pre nízku hustotu obyvateľstva. Problémom je tiež nedostatok kvalifikovaných zamestnancov kombinovaný s nedostatkom stredných odborných škôl a technických univerzít,“ povedal Jiří Halbrštát, manažér náborov v personálnej agentúre ManpowerGroup.

Za presťahovanie 4-tisíc eur

Ľudia z hladových dolín získajú šancu na slušnú prácu razantným zvýšením príspevku na presťahovanie za prácou až na sumu pohybujúcu sa okolo úrovne 4-tisíc eur. Podľa ministerstva práce nová podoba príspevku nebude všeliek na vysokú nezamestnanosť, ale určite pomôže v naštartovaní mobility na slovenskom trhu práce,

„Kvantifikovať sa budúci záujem nedá, ale s odborníkmi sa zhodujeme v tom, že vo viacerých prípadoch môže výrazne prispieť k motivácii aspoň k dočasnému pohybu za prácou v rámci územia Slovenskej republiky,“ povedal Michal Stuška, hovorca ministerstva práce. Podľa neho zatiaľ ide o predbežný návrh a definitívna výška príspevku bude známa až po tom, čo ho odsúhlasia koaliční aj sociálni partneri.

Aktuálne je príspevok na presťahovanie za prácou vo výške 1¤327,76 eura a získať ho môžu ľudia, ktorí sú na úradoch práce evidovaní minimálne tri mesiace. Zároveň sa kvôli novej práci musia presťahovať minimálne 50 kilometrov a pri novom príspevku vo výške 4-tisíc eur sa táto hranica má posunúť až na 80 kilometrov. Podľa skúseností personálnych agentúr dlhodobo nezamestnaní sa neradi sťahujú za prácou. „U dlhodobo nezamestnaných sa často stretávame so psychickým blokom a apatiou. Takíto ľudia nechcú do práce nastúpiť, aj keď majú na výber z viacero možností,“ uviedol Halbrštát.

Príspevok tak môže byť veľkou motiváciou hlavne pre mladých a vzdelaných ľudí. Tí vďaka peniazom od štátu neskončia v zahraničí, ale pre svoje budúce pôsobenie si vyberú priemyselne rozvinuté regióny Slovenska.

„U nás v Poltári ako elektrotechnický inžinier nemám moc veľké uplatnenie a po skončení školy plánujem ísť pracovať na západ, najskôr do Bratislavy. Prípadný príspevok vo výške 4-tisíc eur mi určite veľmi pomôže začať štart v novom meste,“ povedal vysokoškolák Michal Koppa z Poltára.

Ten sa najviac obáva, či dokáže splniť nové podmienky. „Problémy môžem mať hlavne so zmenou trvalého pobytu, keďže neviem, či majiteľ bytu bude súhlasiť s tým, aby som si ako podnájomník dal trvalý pobyt v jeho byte. V najhoršom prípade si asi dám trvalý pobyt u sestry, ktorá už niekoľko rokov aj s priateľom žije v hlavnom meste Slovenska,“ dodal Koppa.

Stotisíc voľných pracovných miest

Hlavne v priemyselne rozvinutých regiónoch stredného a západného Slovenska nemôžu firmy nájsť dostatok ľudí. „Momentálne je na Slovensku vyše 100-tisíc neobsadených voľných pracovných miest, pričom slovenskými nezamestnanými sa nedajú všetky obsadiť. Mnohé firmy sú tak postavené pred otázku "buď vezmem ľudí zo zahraničia, alebo nedokážem naplniť objednávky“. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily tak negatívne ovplyvňuje výkonnosť slovenskej ekonomiky, spomaľuje jej rast, na čo doplácajú tak firmy, ako i štát a jeho obyvatelia," povedal Luboš Sirota, podpredseda predstavenstva personálnej agentúry McROY Group.

Aktuálne na Slovensku z krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej únie pracuje viac ako 40-tisíc ľudí. Ďalšie desaťtisíce zahraničných pracovníkov prichádzajú zo štátov Európskej únie ako Maďarsko, Bulharsko či Rumunsko. Výsledkom je najvyššia miera zamestnanosti v histórii Slovenska a v krajine pod Tatrami aktuálne pracuje viac ako 2,5 milióna ľudí.

Na Slovensku je aktuálna nezamestnanosť na úrovni 6,9 percenta a z úradov práce je okamžite do práce pripravených nastúpiť takmer 188-tisíc Slovákov. V problémovej skupine dlhodobo nezamestnaných sa nachádzajú ľudia, ktorí sú bez práce viac a rok, a tých je na úradoch práce celkovo 105 624. Personálne agentúry upozorňujú, že po odpočítaní dlhodobo nezamestnaných sa slovenská nezamestnanosť pohybuje okolo úrovni troch percent.

Na pracovnom portáli Profesia firmy najviac hľadajú ľudí do výroby. „Zaujímavosťou však je, že nie každý kraj má výrobu na prvom mieste. V Bratislavskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji totiž evidujeme najväčší počet pracovných ponúk v obchode,“ povedala Nikola Richterová, hovorkyňa pracovného portálu Profesia.sk. Vo všeobecnosti podľa nej platí, že firmy ďalej vo veľkom hľadajú zamestnancov do oblastí IT, dopravy, strojníctva, ekonomiky a finančných oblastí či administratívy.

„Za nimi v počte ponúk nasleduje automobilový priemysel, v ktorom sa z logických dôvodov počet ponúk neustále zvyšuje,“ dodala Richterová. Najžiadanejšou profesiou je operátor výrobných strojov a zariadení. Za ním nasleduje pozícia obchodného zástupcu a robotníka. Výnimkou je Bratislavský kraj, kde firmy najviac hľadajú administratívnych pracovníkov, predavačov a programátorov.