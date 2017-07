Cigarety draželi, fajčiarov to neodrádza

Na postupné a mierne zdražovanie totiž mnohí z nich nereagujú. Ceny rástli aj vlani pre zmenu počtu cigariet v škatuľke, v ktorej je od minuloročnej jari namiesto 19 kusov o jednu cigaretu viac. Fajčiari si vtedy priplatili okolo 20 centov na škatuľku. Ceny na Slovensku sa však stále držia dole v porovnaní s cenami tabakových výrobkov v Európskej únii.

Ak si fajčiar kúpi škatuľku cigariet za 3 eurá, z tejto sumy do štátnej pokladnice poputuje až 2,4 eura.

V Rakúsku vyjde škatuľka cigariet približne na 5 eur. Na Slovensku priemerná cena škatuľky cigariet je na úrovni asi 3,42 eura. „Zmena spotrebnej dane na cigarety v roku 2017 zvýšila spotrebiteľskú cenu jednej škatuľky cigariet o 0,10 až 0,20 eura,“ hovorí Ivan Kubányi z tabakovej spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia.

Spotrebné dane tvoria až 80 percent ceny jednej škatuľky cigariet. Napríklad ak si fajčiar kúpi jednu škatuľku cigariet za 3 eurá, z tejto sumy do štátnej pokladnice poputuje až 2,4 eura. V krajine je podľa odhadov zhruba 1,5 milióna fajčiarov – teda fajčí asi tretina obyvateľov.

Ide to veľmi do peňazí, ale nejako sa mi nechce prestať. Peter z Bratislavy

Ďalšie zvyšovanie spotrebnej dane na tabakové výrobky bude na Slovensku vo februári 2019, keď sa očakáva aj ďalší nárast cien cigariet. Okrem toho sa po novom zaviedlo zdaňovanie nových bezdymových tabakových výrobkov rovnakou sadzbou. Tie zatiaľ na náš trh len začínajú prenikať. Nové sadzby spotrebnej dane na tabak by mali do štátnej kasy v tomto roku priniesť takmer o 30 miliónov eur navyše, budúci rok o vyše 32 miliónov eur. Celkovo štát na dani z tabakových výrobkov vyberie v roku 2017 až 665 miliónov eur.

„Aktuálne fajčím tabak práve kvôli zdraženiu cigariet. A keďže ma nebaví šúľať si cigarety, vyfajčím menej,“ priznáva Andrea z Bratislavy. Keď fajčila cigarety – škatuľku denne – minula na ne mesačne aj sto eur. Naopak, 50-gramové balenie tabaku vyjde do 10 eur podľa značky, ušúľať sa z neho dá 50 až 60 cigariet. Mesačne tak pri spotrebe 20 cigariet denne vyjde fajčenie tabaku zhruba na 80 eur.

Fajčiari len v tomto roku prispejú do štátnej kasy sumou 665 miliónov eur. Autor: SHUTTERSTOCK

Študentka Lucia z Bratislavy síce skončiť s fajčením neplánuje, no chce cigarety aj pre vysokú cenu obmedziť „na spoločenské fajčenie“. Mesačne minie na cigarety od 20 do 60 eur. Ich zdraženie pocítila dosť výrazne, jej obľúbená značka zdražela za posledný rok z 2,80 na 3,10 za škatuľku. Prestať s fajčením dlhodobo plánuje lekárka Renáta z Bratislavy, zatiaľ bez úspechu. Denne vyfajčí jedno balenie za 3,20 eura. Mesačne tak prefajčí sto eur. „Zvyšovanie cien fajčiarov nedonúti skončiť s fajčením,“ myslí si Renáta.

S fajčením pred dvomi mesiacmi sekol podnikateľ Peter z Nitry. Denne fajčil aj tri škatuľky. Mesačne ho tak tento zlozvyk stál okolo 300 eur. „Mal som zdravotné problémy, to ma presvedčilo,“ priznáva Peter. Zdraženie si všimol aj umelec Peter z Bratislavy, no fajčiť neprestal a ani to neplánuje. „Ide to veľmi do peňazí, ale nejako sa mi nechce prestať,“ tvrdí. Mesačne prefajčí okolo 110 eur. Od fajčenia by ho odradilo až výraznejšie zdraženie zhruba na 5 eur za škatuľku cigariet.

Takmer o polovicu menej vyjdú cigarety mesačne programátora Manua z Belgicka, ktorý žije v hlavnom meste. Denne vyfajčí 11 cigariet, balíček mu tak vystačí takmer na dva dni. Od fajčenia by ho tiež odradilo až výrazné zdraženie.

„V súvislosti so zmenou spotrebnej dane sme pokles a ani nárast predaja cigariet nezaznamenali,“ povedala za reťazec Kaufland Lucia Langová. Ceny cigariet v reťazci sa zdvihli o už spomínaných 10 až 20 centov podľa značky. Napríklad škatuľka Red West išla z 2,90 eura na 3,10 eura. Camel filters soft z 3,10 eura na 3,20 eura. Rovnako sa zmenila aj cena L&M Blue. Reťazec podľa Langovej neponúka všetky značky tabakových výrobkov dostupné na slovenskom trhu z priestorových dôvodov. „Vývoj predaja je rovnaký ako pred zavedením novej dane,“ odkázala spoločnosť Terno.

Zvýšenie spotrebnej dane na tabakové výrobky sa podľa spoločnosti odzrkadlilo na náraste nákupných cien všetkých cigariet bez ohľadu na značku. Od druhej polovice minulého roka sa objavuje na spodnej časti škatuliek cigariet nápis „fajčenie môže zabíjať“ spolu s odstrašujúcimi obrázkami zobrazujúcimi rôzne choroby spôsobené fajčením.