Šéf ZSSK: Cez Slovensko mesačne prejdú štyri čínske nákladné vlaky

Nákladné vlaky na Slovensku prepravujú najmä suroviny a produkty z hutníckeho priemyslu. Príležitosťou pre túto formu dopravy môžu byť nákladné vlaky z Číny smerujúce do západnej Európy, ktorých časť už prechádza aj cez Slovensko.

Šéf Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) Martin Vozár tvrdí, že podľa plánov by na slovensko-ukrajinské hranice mal doraziť jeden vlak každý týždeň. Nákladný železničný dopravca navyše podľa Vozára v posledných rokoch výrazne znížil svoj dlh.

Zaujímavou príležitosťou pre nákladnú vlakovú dopravu majú byť čínske nákladné vlaky smerujúce do Európy. Niektoré už na naše hranice dokonca prišli. Koľko ich cez naše územie môže prejsť?

V júni prešiel jeden vlak a za posledné tri týždne sme mali každý týždeň jeden vlak, ktorý išiel z Číny cez Kazachstan, Rusko, Ukrajinu, Čiernu nad Tisou a ďalej do Maďarska. Plán je, že tieto kontajnerové vlaky budú jazdiť každý týždeň. Do budúcnosti sa počíta s ešte väčším nárastom. Číňania chcú zvýšiť prepravu medzi Čínou a Európou do roku 2020 až na 5-tisíc vlakov ročne. Nárast je veľmi zaujímavý. Čínska strana dotovala vytvorenie Hodvábnej cesty. Teraz je na samotných štátoch, ktoré sa nachádzajú na trase, aby dokázali využiť prostriedky, ktoré sú im poskytnuté.

Šéf Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia Martin Vozár. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Čo konkrétne získate, keď čínsky vlak dorazí na slovenské hranice?

Pre nás je zaujímavá vozba, ktorú poskytujeme my ako dopravca. Prekládka sa realizuje v prekladisku Dobrá pri Čiernej nad Tisou. Je to kontajnerové prekladisko, ktoré je naším majetkom a momentálne ho má v prenájme zahraničná spoločnosť.

Aký objem tovarov prepraví spoločnosť ZSSK Cargo?

Na ročnej báze prepravíme približne 35 až 36 miliónov ton. V týchto číslach sa hýbeme posledných pár rokov. V roku 2015 sme mali prepad na 34,7 milióna ton. Minulý rok sa tie čísla v objeme prepráv mierne zlepšili. Dnes je kontinuálny tlak na ceny a ustavičné pokusy iných dopravcov a konkurencie dostať sa na náš trh, takže to spôsobuje aj tlak na jednotkové ceny.

Zabezpečujete dopravu aj pre automobilky?

Áno. Prepravujeme komponenty potrebné na montáž áut. Dnes prepravujeme aj hotové automobily smerom na západ a zároveň sme v minulosti prepravovali aj automobily, ktoré sú po montáži v Európskej únii rozobraté, väčšinou poskladané do kontajnerov a následne exportované smerom na východ, kde dochádza k remontáži.

Automobilky často potrebujú mať komponenty doručené krátko pred výrobou, tzv. just in time. Zvládajú aj takúto prepravu nákladné vlaky?

Samozrejme, ZSSK Cargo poskytuje aj takúto službu pre zákazníkov. Prepravujeme autosúčiastky, ako aj vyrobené autá certifikovanými vlakmi, tzv. vlakmi vyššej priority. Poskytujeme čo najkvalitnejšie služby, máme udelený certifikát kvality v oblasti nákladnej železničnej prepravy (logistické vlaky). Tieto certifikované vlaky sú po celej trase ostro sledované, aby boli dodržané náročné požiadavky zákazníkov. ZSSK Cargo ročne prepraví v produkte automotive viac ako 2 200 takýchto certifikovaných vlakov.

Budete dovážať komponenty aj pre novú fabriku Jaguar Land Rover vznikajúcu pri Nitre?

Prihlásili sme sa do tendra. Je uzavretý, ale ako generálny dodávateľ komplexných služieb sme neuspeli. S generálnym dodávateľom však budeme ako subdodávateľ veľmi úzko spolupracovať.

Aká je konkurencia medzi nákladnými vlakmi a nákladnými automobilmi? Pretrváva ešte stále súperenie?

Dnes sa súperenie práve vyostruje a do budúcnosti to bude pokračovať. Na jednej strane je trend preberania nákladnej dopravy zo železnice, ktorý bol nastúpený niekedy koncom deväťdesiatych rokov, a odvtedy mali spoločnosti tendenciu prepravovať stále viac a viac tovarov po ceste. Na druhej strane je snaha Európskej únie a štátu o odľahčenie cestnej infraštruktúry a snaha pomôcť životnému prostrediu.

V čom je vlak lepší ako nákladné auto? Vo flexibilite to nie je.

Vlak je zaujímavý mód dopravy pre veľké objemy v kombinácii s väčšou vzdialenosťou. Nákladné auto je flexibilnejšie, dokáže zobrať menší objem. Veľkoobjemové prepravy sú zaujímavé aj kvôli cene. Výhoda železnice je tak nižšia jednotková cena a možnosť prepravy väčšieho objemu tovarov.

Aká je v súčasnosti ekonomická kondícia spoločnosti?

Posledné dva roky máme pozitívny hospodársky výsledok. V roku 2015 sme mali plus 77-tisíc, rok 2016 sme ukončili s plusom 123-tisíc eur. Myslím si, že dôležitejšie je to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v znížení zadlženia spoločnosti, keď sme v roku 2012 mali celkový dlh na úrovni skoro 450 miliónov eur. Ku koncu minulého roka sme boli na úrovni 116 miliónov eur. Výrazne sme znížili záväzky voči majiteľovi infraštruktúry a vrátili finančný príspevok, ktorý spoločnosť čerpala v roku 2009 vo výške 166 miliónov eur.

Ako ste znižovali dlh?

V roku 2013 bol vládou schválený dokument na konsolidáciu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. V rámci programu boli úlohy, ktoré mali zabezpečiť vytvorenie dcérskych spoločností v oblasti manažmentu železničných nákladných vozňov, spoločnosti intermodálnej prepravy a spoločnosti, ktorá mala poskytovať údržbu a servis pre koľajové vozidlá. Z týchto troch úloh sa nám podarilo splniť jednu, keď sme vytvorili dcérsku spoločnosť na manažment nákladných vozňov. Do tejto spoločnosti sme previedli viac ako 12-tisíc vozňov. Do tejto spoločnosti vstúpil majoritný investor, ktorý sa zaoberá v celosvetovom meradle práve takýmto manažmentom. Z tohto sme čerpali veľký objem prostriedkov, ktoré boli použité na zníženie dlhu. Žiaľ, na investície potrebujeme hľadať iné zdroje.

Koľko máte v súčasnosti zamestnancov?

K 1. 7. 2017 je stav 5 736 zamestnancov.

Ing. Martin Vozár MBA (narodený v roku 1970), študoval na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Po škole pôsobil na niekoľkých manažérskych pozíciách v USA, kde získal prostredníctvom ďalšieho štúdia titul MBA. Na Slovensku najdlhšie pôsobil v spoločnosti STM Power. Generálnym riaditeľom ZSSK Cargo je od júla minulého roku. Je ženatý, má tri deti.

Máte dostatok rušňovodičov?

S nedostatkom rušňovodičov sa stretáva každá dopravná vlaková spoločnosť na Slovensku. Rovnaký problém je v Česku, Poľsku a Maďarsku. Dnes potrebujeme 100 až 120 ďalších rušňovodičov. Jeden z problémov je nedostatočná príprava mladých ľudí školstvom. Odbory, ktorých musí byť človek absolventom, aby mohol vôbec vstúpiť do kurzu, sú poddimenzované. Rušňovodič je veľmi zodpovedná profesia, ktorej výber nesie rôzne skúšky a testy, ktoré nie každý zvládne. To všetko vedie k tomu, že rušňovodičov si u nás v regióne jednotlivé spoločnosti takpovediac vykrádajú.

Aký je plat rušňovodiča?

Priemerná mesačná mzda rušňovodiča bez príplatkov podľa Zákonníka práce a podnikovej kolektívnej zmluvy je 867 eur. Počet rušňovodičov k 1. 7. 2017 je 868. Máme program na zatraktívnenie niektorých profesií. Nejde len o rušňovodičov, ale aj o vlakvedúcich alebo vozmajstrov. Máme náborový alebo retenčný príspevok.

Prepravujete tovary len pre spoločnosti alebo si cez vás môže tovar prepraviť aj jednotlivec?

Môžete si u nás prepraviť tovar aj ako jednotlivec. Naša preprava je rozdelená na ucelené vlaky a tzv. jednotlivé vozňové zásielky, prípadne skupiny vozňov. Na Slovensku máme viac ako 350 tarifných bodov, v ktorých môže zákazník naložiť svoj tovar do vozňa a podať zásielku na prepravu. Stanice sú obsluhované tzv. manipulačnými vlakmi, ktoré zabezpečujú zvoz týchto zásielok do vlakotvorných staníc, resp. rozvoz z vlakotvorných staníc do staníc určenia. Medzi vlakotvornými stanicami sa vozne dopravujú priebežnými nákladnými vlakmi. V prípade, že zákazník má záujem prepraviť veľké množstvo tovaru, môže podať zásielku ako ucelený vlak, čo je najefektívnejšia forma prepravy.

Aký tovar prepravujete najčastejšie?

Zo 66 percent dnes spoločnosť prepravuje suroviny alebo výrobky hutníckeho priemyslu. Buď sú to vstupné suroviny (železná ruda, uhlie, koks, dolomity), alebo hotová produkcia s tým, že môže ísť buď vo forme finálneho výrobku, prípadne ako polovýrobok.

Môžu nákladné vlaky jazdiť po všetkých tratiach na Slovensku?

Vo všeobecnosti áno. Musia však byť dodržané technické podmienky pre konkrétnu trať. Priemerná rýchlosť nákladných vlakov je 80 km/h, ale je to ťažko definovateľný parameter, keďže má na to vplyv stav trate, hmotnosť naloženého vlaku, či nie je niekde potreba zastaviť z dôvodu výluky a podobne. Najviac vyťažený je severný koridor.

Koľko vlastní ZSSK Cargo rušňov?

Z celkového počtu aktívne využívame okolo 450 rušňov, rozdelených zhruba na polovicu medzi elektrické a motorové.

Koľko vagónov majú nákladné vlaky?

Počet nákladných vozňov vo vlaku je veľmi premenlivá veličina. Závisí od technických parametrov trate a staníc, od druhu vlaku, tovaru a pod. Vlak s prázdnymi dvojnápravovými vozňami ich môže mať veľa, ale ak je vlak zostavený z ložených ťažkých vozňov, môže ich byť vo vlaku zaradených len toľko, aby neboli prekročené stanovené normatívy. Preto niekedy môžete vidieť vlak s niekoľkými desiatkami vozňov a inokedy vlak s menej ako 20 vozňami, pričom je vlak vyťažený. Keď zoberieme do úvahy, že hlavným tovarom sú hromadné substráty, tak potom priemerná celková hmotnosť loženého vlaku je asi 2 200 ton a nákladný vlak má 30 až 32 vozňov.