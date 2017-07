Merkelová očakáva od nemeckých automobiliek poctivý prístup

Svoje očakávania od stretnutia zástupcov vlády a nemeckých výrobcov áut dali v pondelok najavo tiež ochrancovia životného prostredia, ktorí požadujú jasné záväzky automobilového priemyslu. Očakávania Merkelovej, ktorá má teraz dovolenku a stredajšieho rokovania sa nezúčastní, tlmočila v pondelok vládna hovorkyňa Ulrike Demmerová.

„Potrebujeme silný, inovatívny, ale aj poctivý automobilový priemysel,“ uviedla. Je podľa nej nutné kritizovať to, čo si kritiku zaslúži, avšak uvedomovať si strategický význam, aký má automobilový priemysel pre Nemecko.

Merkelová podľa hovorkyne chce, aby výrobcovia áut v stredu predstavili svoje návrhy, ako znížiť škodlivé emisie dízlových vozidiel. Vo vnútri nemeckej vlády na to zatiaľ nepanuje úplne jednotný názor. Kým ministerstvu dopravy by zrejme stačila úprava príslušného softvéru, ministerstvo životného prostredia je presvedčené o nutnosti úpravy hardvéru.

Tú chce tiež spolok ochrancov životného prostredia Deutsche Umwelthilfe, ktorý v pondelok v Berlíne predstavil osem základných požiadaviek. Patrí medzi ne napríklad záväzné vyhlásenie automobiliek, že od začiatku budúceho roka nebudú predávať žiadne dízlové vozidlá, ktoré by produkovali viac ako 80 miligramov oxidov dusíka na kilometer. Takýto štandard by pritom mali autá spĺňať do teplôt okolo mínus 15 stupňov Celzia. U väčšiny dnešných naftových vozidiel podľa Deutsche Umwelthilfe už pri teplotách okolo desiatich stupňov Celzia množstvo jedovatých splodín výrazne prekračuje túto hodnotu.

Ochrancovia životného prostredia tiež požadujú, aby boli na náklady automobiliek povinne upravené všetky dízlové vozidlá noriem Euro 5 a Euro 6, ktoré sa už pohybujú na cestách. Deutsche Umwelthilfe predpokladá, že by takáto úprava nemecké automobilky vyšla spolu na desať miliárd eur.

Nemecké automobilky v poslednom období čelia jednému škandálu za druhým. Okrem manipulácie s emisiami dízlových motorov koncernu Volkswagen sa teraz do popredia dostala údajná dlhoročná kartelová dohoda nemeckých automobiliek Volkswagen, BMW, Daimler, Audi a Porsche. Hovorkyňa Merkelovej v pondelok uviedla, že sa o nej kancelárka dozvedela až z tlače.

V nemeckých médiách aj preto v posledných dňoch čoraz viac silnie tlak na Merkelovú a ministra dopravy Alexandera Dobrindta, aby voči automobilkám, ktoré porušujú zákon, postupovali prísnejšie. Podľa mnohých kritikov politici doteraz išli automobilkám až príliš na ruku.

„Minister Dobrindt nie je súčasťou riešenia, ale súčasťou problému,“ uviedla v pondelok Deutsche Umwelthilfe.