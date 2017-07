Posledné štyri roky počet turistov smerujúcich do Španielska neustále narastá. Z ekonomických a bezpečnostných dôvodov uprednostňujú túto krajinu na Pyrenejskom polostrove pred konkurenčnými destináciami.

Podľa Národného štatistického úradu do Španielska od januára do júna pricestovalo 36,3 milióna turistov. Najčastejšie do krajiny smerovali Briti, celkom 8,6 milióna, a po nich Nemci (5,5 milióna). V roku 2016 v Španielsku strávilo dovolenku 75,3 milióna turistov, uvádzajú vládne zdroje.